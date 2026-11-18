Ante la creciente especulación sobre la pronta salida de prisión de Pablo Lyle, la actriz Karla Souza fue cuestionada por reporteros sobre el caso. Su primer comentario fue una firme reprobación hacia la violencia, la cual, según su punto de vista, sirve para visibilizar el machismo que aún persiste en la sociedad.No obstante, Souza matizó su postura con un mensaje de empatía hacia la situación personal del actor. "Me dio muchísima pena verlo y le mandaba de lejos muchísimas oraciones", declaró, expresando su deseo de que esta etapa complicada pase pronto. Además, lanzó un mensaje emotivo alentando a Lyle a que su carrera pueda ser larga y que tenga la oportunidad de retomarla con éxito una vez que recupere su libertad.El problema legal de Pablo Lyle comenzó el 31 de marzo de 2019 en Miami, Florida, cuando se vio envuelto en una discusión de tránsito que derivó en que golpeara a Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano que cayó al suelo por el impacto y falleció días después a causa de un traumatismo craneoencefálico.Tras un extenso proceso judicial, en febrero de 2023 el actor fue condenado por homicidio involuntario a cinco años de prisión, más ocho años de libertad condicional. Según reportes recientes, gracias a su buena conducta y al tiempo ya computado bajo custodia, Lyle podría abandonar la cárcel el 29 de diciembre de 2026. Sin embargo, su libertad no sería inmediata, ya que aún deberá enfrentar y resolver un complejo trámite migratorio ante las autoridades de Estados Unidos.La posible liberación de Lyle ha reavivado su nombre en la industria del entretenimiento. Fuentes cercanas a TVNotas informaron que el actor podría incorporarse a nuevas producciones apenas salga de prisión, ya que varios productores están interesados en ofrecerle una segunda oportunidad.Nombres de la talla de Juan Osorio y Gerardo Quiroz ya habrían manifestado su disposición para darle un espacio en futuros melodramas. A pesar de este interés, se revela que, aunque Lyle se encuentra emocionado por su próxima salida, también experimenta una natural incertidumbre sobre cómo será su reintegración a la vida pública y artística. Este regreso se da en medio de un contexto personal en movimiento, incluyendo la polémica que rodea a su exesposa, Ana Araujo, y su nueva relación tras el divorcio.