Tras la reciente separación de José Eduardo Derbez y la creadora de contenido Paola Dalay, con quien tiene una hija, las redes sociales comenzaron a especular sobre un posible nuevo romance del actor con la DJ Mariana Bo. Las especulaciones se avivaron después de que ambos compartieran momentos juntos, desde fiestas hasta una práctica de tiro. Sin embargo, Mariana Bo (cuyo nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles) decidió aclarar la situación en una entrevista con el programa Ventaneando. La artista explicó que inicialmente era más amiga de Vadhir Derbez, hermano de José Eduardo, debido a sus vínculos en la escena musical. Fue hasta la grabación de la serie de comedia Par de ideotas, en la que Mariana tuvo una breve participación, que comenzó a convivir más con el también hijo de Victoria Ruffo. Sobre el estado actual de su relación, la DJ fue enfática: "Es muy lindo, es un gran amigo". Relató que sus salidas se incrementaron después de invitarlo a su fiesta de cumpleaños, donde él le regaló un detalle, y que posteriormente la invitó a una experiencia de tiro que ella nunca había hecho, calificándola como "muy cool". "Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool, la neta. Yo soy soltera, me gusta divertirme, conocer gente y está loco igual que yo", comentó.Pese a definir la relación como una amistad, las muestras de cariño entre ambos continúan. Tras sus declaraciones, Mariana Bo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de un enorme ramo de rosas con la leyenda "Gracias", etiquetando directamente a José Eduardo Derbez. Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto sobre la supuesta relación.Además, la violinista reveló que ya tienen planes futuros juntos, ya que lo invitó a uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo: "Ya lo invité al Tomorrowland, me gusta la gente que dice sí a todo", destacó.Más allá de los rumores, Mariana Bo es una artista mexicana con una sólida trayectoria. Estudió Classical Trainer en la Escuela Superior de Música de Culiacán y desarrolló un proyecto musical innovador que fusiona el violín eléctrico con la música electrónica, mezclando compositores clásicos como Beethoven, Bach, Mozart y Vivaldi con ritmos modernos.Su propuesta ha tenido un éxito rotundo, convirtiéndola en 2022 en la primera DJ mexicana invitada a tocar en el escenario del Tomorrowland, consolidándose como una de las mejores DJ del mundo. Mientras los rumores sobre su vida personal continúan, Mariana se mantiene enfocada en su carrera, con presentaciones próximas en el famoso festival belga y un viaje planeado a China.