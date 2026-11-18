Peter Weller hizo una rara pero memorable aparición en la alfombra roja de Hollywood la noche del lunes, asistiendo al estreno de su nueva serie de Netflix en el histórico TCL Chinese Theater. Lejos de mostrar los estragos del tiempo, el actor de 79 años lució un aspecto juvenil y elegante, vistiendo un clásico traje negro, zapatos de vestir de cuero marrón, una camisa azul brillante y una corbata de lunares negros y rosas, demostrando por qué algunos se preguntan en broma si en realidad es un ciborg.El evento fue una verdadera reunión de estrellas, donde Weller fue acompañado por el protagonista Brad Pitt (de 62 años), Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, David Fincher, Quentin Tarantino y Carla Gugino.
En The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, Weller interpreta a Gus Booth, el padre del personaje principal, Cliff Booth (interpretado por Pitt). La serie funciona como una precuela que explora los antecedentes de Cliff en su nuevo rol como un "fixer" de Hollywood: un discreto gestor de crisis, investigador o intermediario que resuelve problemas sensibles, privados o ilegales para celebridades de alto perfil, ejecutivos de estudio y figuras poderosas. La trama está ambientada en el Los Ángeles de 1977, ocho años después de los eventos de la aclamada película de Tarantino de 2019, Érase una vez en Hollywood.
Aunque Weller ha tenido una carrera prolífica, su papel insignia sigue siendo el de Alex Murphy en la película de ciencia ficción de Paul Verhoeven, RoboCop (1987). En ella, interpretó a un oficial de policía brutalmente asesinado en un Detroit distópico y resucitado como un agente de la ley cibernético por la megacorporación Omni Consumer Products (OCP).
La película fue un éxito rotundo, debutando en el número uno de taquilla y recaudando 53.4 millones de dólares en Norteamérica (convirtiéndola en la 16.ª película más exitosa de ese año) con un presupuesto de tan solo 13 millones. Aunque la franquicia tuvo secuelas en 1990 y 1993 con críticas mixtas, y un reboot en 2014 protagonizado por Joel Kinnaman, la versión original de Verhoeven sigue siendo la referencia indiscutible del género.
Más allá de sus éxitos en taquilla, que incluyen películas como Las aventuras de Buckaroo Banzai a través de la octava dimensión (1984), Star Trek: En la oscuridad (2013), Mighty Aphrodite (1995) de Woody Allen y El almuerzo desnudo (1991) de David Cronenberg, Peter Weller es mucho más que un actor de acción.
Sorprendentemente, este talentoso intérprete es un verdadero hombre del Renacimiento: posee un doctorado (PhD) en historia del arte del Renacimiento italiano por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), un logro académico que complementa perfectamente su impresionante y longevo legado en la industria del entretenimiento.