Durante una reciente entrevista en el programa El flow de la radio, Ricky Martin habló con admiración sobre un video que su hijo Valentino publicó en redes sociales meses atrás, poco antes de cumplir 18 años en agosto. En el mensaje, el joven pidió a la audiencia que dejara de identificarlo únicamente por su famoso padre y comenzara a reconocerlo por su nombre y habilidades: "Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben verme como Valentino. Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin", declaró.Lejos de incomodarle, la postura de su hijo llenó de orgullo al cantante. "El 'Yo no soy Ricky Martin, yo soy Valentino Martin' hay que aplaudírselo, me gustó que dijera eso", comentó Ricky. Además, reveló entre risas que, contrariamente a las predicciones de algunos que temían que perdiera seguidores por su franqueza, Valentino terminó ganando aún más admiradores.La personalidad de Valentino ha seguido destacando, no solo en redes sociales, sino también en los escenarios. Recientemente, el joven llamó la atención al subir al escenario durante uno de los conciertos de su padre en Las Vegas, donde demostró sus habilidades para el baile e incluso ejecutó una pirueta, deleitando al público.Paralelamente, Ricky Martin compartió reflexiones sobre la etapa que atraviesan sus cuatro hijos: Matteo, Valentino, Lucía y Renn. Con los mayores comenzando a prepararse para ingresar a la universidad, el cantante ha estado guiándolos en este importante proceso de transición hacia la vida adulta y la independencia profesional.Ante la inminente entrada de sus hijos a la educación superior, Ricky les ha ofrecido un consejo pragmático sobre el peso de su apellido. "Yo les digo siempre ahora que están entrando a las universidades y haciendo las aplicaciones: 'yo he recorrido un camino para que tú no tengas que recorrer o para que se te haga más fácil a ti recorrerlo, tienes un apellido, ¡úsalo!'", explicó el artista.Sin embargo, reconoció que sus hijos tienen un fuerte deseo de conseguir sus propios logros y abrirse paso por sus propios medios, sin depender de la fama de su papá. Ante esta noble postura, la respuesta de Ricky es de total apoyo, pero con una visión estratégica: "Ellos quieren hacer las cosas por ellos, por sus propios medios. Y yo: '¡Úsalo! Si te ayuda, úsalo, si no te ayuda, ¡bórralo!'".Con este mensaje, Ricky Martin deja claro que desea que sus hijos aprovechen las puertas que su trayectoria les puede abrir, pero siempre con la libertad y el empoderamiento de construir su propio camino y definir su propia identidad.