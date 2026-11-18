Silvia Navarro aprovechó sus redes sociales para compartir una serie de fotografías y un video recopilatorio con motivo del cumpleaños de su pareja, Fabricio Mercado. Las imágenes capturan a la pareja sonriente y disfrutando de una escapada en los viñedos del Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California.El actor argentino replicó la publicación en su propia cuenta, añadiendo un mensaje de agradecimiento dirigido a los anfitriones de la experiencia y, sobre todo, a su novia: “Mi cumple. Gracias @brumavinicola ¡Qué gran experiencia! y la comida de @faunarestaurante extraordinaria. Y obvio a ti, Silvia Navarro. Te amo”, escribió Mercado, sellando el festejo con una declaración pública de amor.Navarro y Mercado iniciaron su romance a finales de 2023, cuando se conocieron durante las grabaciones de la serie Juegos Interrumpidos, producción de ViX. Durante 2024, las primeras especulaciones sobre su vínculo comenzaron a surgir tras ser captados juntos en distintas ocasiones, aunque ambos mantuvieron un hermetismo absoluto durante varios meses.La confirmación oficial llegó en agosto de 2026, cuando la pareja compartió fotografías besándose en la famosa Via dell’Amore, en Cinque Terre, Italia, acompañadas de un mensaje de "Te amo" por parte de él. Desde entonces, han sido más abiertos con su vida en común, incluyendo un público felicitación de Mercado por el cumpleaños número 48 de la actriz en septiembre de 2026. Cuando la prensa le preguntó al respecto en agosto, Navarro respondió con una sonrisa: “Feliz, siempre enamorada”, invitando a sus seguidores a seguir su historia a través de sus redes.Más allá de su vida sentimental, Navarro y Mercado han unido sus caminos también en el ámbito profesional. Además de Juegos Interrumpidos, el actor argentino tuvo una participación especial en 2026 en la telenovela Guardián de mi vida, protagonizada por Navarro y producida por Juan Osorio, lo que les permitió compartir set de grabación en más de una ocasión.Originario de Argentina, Fabricio Mercado se mudó a México en 2019 para desarrollar su carrera artística. Desde entonces, ha sabido combinar proyectos de teatro con producciones audiovisuales, destacando su participación en la película Fuga de reinas y en series como La mujer del diablo y Un buen divorcio, manteniendo siempre activa su faceta como músico. Esta celebración en el Valle de Guadalupe representa una de las pocas ocasiones en que la pareja ha mostrado con tanta apertura y detalle los momentos íntimos de su vida en común.