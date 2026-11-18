En junio de 2024, Stefanie Fair fue detenida por la Patrulla de Carreteras de Tennessee (Tennessee Highway Patrol) mientras conducía en Nashville. Según reportó el medio WSMV 4 Investigates, el oficial Keith Velez la detuvo por no orillarse y afirmó haber olido alcohol en su aliento durante una prueba de sobriedad en campo. "Hay un olor muy distintivo a alcohol que proviene de la persona o del interior del vehículo", declaró Velez al medio.Sin embargo, Fair, quien había sido vista en una heladería Chill-N en Brentwood una hora antes del incidente, aseguró haber sentido de inmediato que algo iba mal. "Cuando dijo que podía olerlo, supe que era corrupto. Esto está completamente mal", afirmó la cantante sobre el momento de la detención.Dos meses después del arresto, los análisis de sangre de Fair regresaron completamente limpios, confirmando de manera irrefutable que estaba sobria mientras conducía. A pesar de la caída de los cargos, el daño a su imagen ya estaba hecho. Su esposo, Ron Fair, denunció que fueron "extorsionados" debido a su reputación pública, ya que su nombre y su foto policial (mugshot) fueron utilizados de manera inexacta por medios de chismes. La pareja tuvo que pagar una tarifa de 7,500 dólares al sitio de noticias de espectáculos Scoop Nashville para lograr que retiraran la imagen de sus plataformas.Un portavoz del fiscal general de Tennessee confirmó que la Junta Estatal de Reclamaciones (State Board of Claims) aprobó el acuerdo de 70,000 dólares a favor de Fair, con un pago esperado en las próximas semanas. Benjamin K. Raybin, el abogado que representa a la cantante, señaló que el estado ha reconocido que muchos de estos arrestos son "legalmente insostenibles" y que, de llegar a un juicio con un jurado, este fallaría en contra de las autoridades.Este acuerdo marca un hito preocupante: Fair es la segunda conductora sobria en presentar una demanda federal contra los oficiales de Tennessee. Según la investigación "Sobering Problem" (Un problema que sobria) de WSMV 4, la patrulla ha realizado hasta nueve arrestos por DUI a conductores que estaban completamente sobrios.En un caso similar, en septiembre de este año se pagó una indemnización de 75,000 dólares a Thomas Manis, un conductor del condado de Monroe que fue acusado injustamente en 2023 bajo la sospecha de haber consumido marihuana. Al igual que en el caso de Fair, Manis aprobó la prueba de campo y sus análisis de sangre no mostraron rastros de drogas ni alcohol, lo que llevó a la desestimación de los cargos y a una posterior demanda por los daños causados.