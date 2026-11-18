Según documentos judiciales obtenidos por TMZ, la demanda describe un supuesto incidente ocurrido en 2019 durante una celebración en Hollywood tras el estreno de la película Aladdín, en la que Smith interpretó al Genio. Salaam relata que, mientras ambos grababan un video, el actor hizo comentarios sobre su apariencia física y emitió sonidos que lo incomodaron.Al apartarse, Salaam afirma que Smith se acercó nuevamente y presuntamente le tocó los genitales por encima de la ropa durante unos 10 segundos, hasta que el denunciante lo apartó y expresó su rechazo. Según la versión del demandante, Smith se disculpó en ese momento y, más tarde, regresó acompañado de su esposa, Jada Pinkett Smith, para ofrecer otra disculpa. En esa ocasión, Smith habría alegado haber bebido alcohol y le pidió que guardara silencio sobre lo ocurrido para no afectar su imagen y carrera. Salaam asegura que la situación le provocó sentimientos de vergüenza, humillación y temor.La respuesta del equipo legal de Will Smith no se hizo esperar y rechazó de manera contundente los señalamientos. A través de un comunicado compartido con TMZ, el abogado del actor afirmó: “Esta acusación es falsa. Nunca sucedió”.Además, la defensa contraatacó acusando a Salaam de haber realizado señalamientos falsos contra el actor y su familia durante años, y aseguró que continuarán defendiéndose por la vía judicial. Cabe destacar que, por ahora, esta acusación forma parte de una demanda civil y no representa una determinación judicial sobre la responsabilidad del actor.Esta nueva denuncia se suma a un conflicto legal preexistente que Salaam mantiene con Jada Pinkett Smith. El antiguo colaborador también emprendió acciones legales contra la actriz, reclamando tres millones de dólares por presuntas amenazas e intimidación. En ese procedimiento, Salaam sostiene que la actriz intentó impedir que él compartiera información relacionada con asuntos privados de la familia Smith.La actriz ha rechazado estos señalamientos y ha buscado que dicha demanda sea desestimada. Aunque ambos procedimientos involucran a personas cercanas a Will Smith, las autoridades y los documentos legales aclaran que se trata de disputas legales distintas que tendrán que seguir sus propios cursos y ser examinadas de manera independiente en el ámbito judicial.