La memoria del ídolo de México se encendió este martes en los lugares que marcaron su historia. En Guamúchil, Sinaloa, ciudad donde pasó parte de su infancia y juventud tras mudarse desde Mazatlán, las flores y ofrendas adornaron sus monumentos. Autoridades del municipio de Salvador Alvarado, encabezadas por la presidenta municipal Guadalupe “Lupita” López González, recorrieron los sitios donde las esculturas del cantante permanecen como parte del paisaje urbano, enlazando la vida cotidiana de la ciudad con la historia del artista que allí aprendió carpintería y dio sus primeros pasos en la música.A cientos de kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, el Museo Centro Cultural Nacional Pedro Infante, ubicado en Cuajimalpa de Morelos, organizó una jornada especial que combinó una convocatoria abierta al público, una ofrenda y actos religiosos. La celebración puso el foco en su vasta filmografía, recordando títulos emblemáticos como Nosotros los pobres, Los tres huastecos, A toda máquina y Tizoc.El recuerdo también llegó desde la intimidad del hogar a través de su nieta, la cantante Lupita Infante. A través de sus redes sociales, la artista abrió un álbum familiar para compartir una serie de historias con publicaciones antiguas, fotografías inéditas y piezas publicitarias vinculadas a la carrera de su abuelo.Con este gesto, Lupita mostró una faceta doméstica y humana del actor, alejada de los sets de filmación y las serenatas, permitiendo que el público redescubriera al hombre detrás de los personajes que lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas de la cultura mexicana. Sus publicaciones sumaron una mirada cercana y afectuosa a los homenajes oficiales.A 109 años de su nacimiento en Sinaloa, la voz y la imagen de Pedro Infante siguen encontrando su lugar en las reuniones familiares, las serenatas y las transmisiones de cine clásico. Ya sea a través de una canción, una película en blanco y negro o una fotografía que lo devuelve a la intimidad de su gente, el homenaje de este año reafirmó que el legado del "Ídolo de México" permanece tan vigente y atraviesa las generaciones con la misma fuerza que en sus días de gloria.