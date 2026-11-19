Entre la tarde del 17 de noviembre y la madrugada siguiente, la actriz Lorena de la Garza fue víctima de una ola de ataques en redes sociales debido a la coincidencia de su nombre y apellido con el de la diputada local de Nuevo León. Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, la intérprete relató que la situación escaló de manera alarmante.A pesar de que su cuenta de Instagram aparece como "Lorena de la Garza Oficial" e intentó publicar un video aclarando que no tenía relación con la política ni con las labores de fumigación, los ataques continuaron. "Se hizo una locura, una agresión impresionante ya en las redes sociales con amenazas de todo tipo", señaló. La actriz expresó su profunda preocupación al descubrir que los agresores habían conseguido la dirección de su casa y mencionaban los teatros y espacios públicos donde trabaja."Hubo amenazas de llegar aquí a casa de ustedes. No sé cómo fue que consiguieron la dirección... pero la consiguieron", afirmó, añadiendo que ella es "superanimalera", ha sido rescatista y está totalmente en contra de la acción realizada en el parque, recalcando que no tiene atribuciones ni poder para ordenar trabajos de fumigación.La persona realmente señalada por los hechos es Lorena de la Garza Venecia, diputada local del distrito 8 de Monterrey y actual encabezada de la bancada independiente "Recuperemos Nuevo León". El incidente ocurrió el 12 de noviembre en el parque Rincón de los Encinos, antes de una jornada de vacunación organizada por su equipo.La legisladora reconoció que integrantes de su equipo aplicaron insecticida en una zona de aproximadamente 40 metros cuadrados durante cinco minutos, con el argumento de combatir al mosquito transmisor del dengue. Sin embargo, la diputada admitió que la fumigación no debió ocurrir en ese sitio y asumió la responsabilidad por la intervención realizada por su equipo.Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió una investigación y ordenó la suspensión inmediata de cualquier fumigación en el parque. Además, instruyó impedir que el área fuera lavada, podada o alterada mientras avanzaba el procedimiento administrativo. La dependencia ambiental solicitó un mapeo de la zona intervenida y un plan de remediación en un plazo de 48 horas, con el objetivo de determinar el químico aplicado, el alcance de la intervención y los posibles daños a los ejemplares de mariposa monarca que utilizaban ese punto como descanso durante su ruta migratoria hacia el centro del país.Frente a este escenario, la actriz Lorena de la Garza hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique la identidad de las personas antes de dirigirles reclamos o agresiones. "La molestia y el enojo son comprensibles, pero no voy yo en eso para nada, absolutamente", concluyó, esperando que la confusión se aclare y cesen las amenazas contra su integridad y su carrera.