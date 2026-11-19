Durante un encuentro con el presentador Jay Leno, realizado el miércoles en el Yaamava Resort & Casino, Martha Stewart confirmó que una película sobre su vida está en desarrollo y que será protagonizada por la ganadora del Oscar, Cate Blanchett. La empresaria reveló que recibió una llamada de la actriz australiana hace dos semanas para discutir la producción."Ella y otra persona están escribiendo un libro, una película sobre parte de mi vida. No me dirán exactamente qué parte. Ella me interpretará", comentó Stewart, quien expresó su total aprobación por la elección, describiendo a Blanchett como la actriz indicada y "perfecta" para representarla en la pantalla.Aunque no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el calendario de rodaje o la fecha de estreno, rumores previos de abril de este año, publicados por la revista Variety, sugerían que la película podría titularse Good Thing (inspirada en una de sus frases más conocidas) y que estaría dirigida por Janicza Bravo, reconocida por su trabajo en la película Zola.Stewart dejó entrever que la trama de la película se centrará en uno de los capítulos más oscuros de su carrera: su proceso judicial por operaciones bursátiles con información privilegiada. "Creo que llega hasta el juicio o el jurado... el juicio y el encarcelamiento", señaló la empresaria, quien fue declarada culpable de conspiración para obstruir la justicia y de proporcionar declaraciones falsas a investigadores federales, cumpliendo una condena de cinco meses en una prisión federal entre 2004 y 2005.Martha Stewart construyó un imperio como referente mundial de estilo de vida, cocina y decoración del hogar a través de programas de televisión, libros, revistas y líneas de productos. Sin embargo, su legado también ha sido objeto de escrutinio público en años recientes. En 2023, abordó abiertamente su experiencia carcelaria en el documental de Netflix Martha, dirigido por R. J. Cutler, donde compartió cartas personales escritas durante su reclusión y reflexionó sobre cómo esa vivencia le dio una perspectiva diferente del sistema penitenciario.Más recientemente, Stewart volvió a estar en el centro de la conversación pública tras recibir fuertes críticas por un disfraz de Halloween inspirado en una persona en situación de calle. Ante las reacciones negativas, la empresaria publicó una disculpa en la que reconoció que su elección había sido insensible y admitió que sus explicaciones anteriores no habían sido suficientes, cerrando un capítulo que contrasta con la celebración de su legado cinematográfico inminente.