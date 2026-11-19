La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales, enviando un mensaje de condolencias a familiares y amigos. "El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de Mona Guilmáin. Pertenece a la reconocida dinastía artística encabezada por su madre, la primera actriz Ofelia Guilmáin", señaló el comunicado oficial.A diferencia de sus hermanos, los también actores Juan Ferrara y la fallecida Lucía Guilmáin, Mona eligió un camino diferente dentro de la industria del entretenimiento. Desarrolló una sólida carrera detrás de cámaras, trabajando en el área musical de Editorial Televisa desde 1978 hasta 2011. Además, logró compaginar esta labor con su vocación en el ámbito cultural, destacándose como promotora teatral, corredora de arte y restauradora, así como en la gestión y producción editorial.Este deceso representa un duro golpe para la familia Guilmáin, que ya había enfrentado la muerte de Lucía Guilmáin en febrero de 2021, a los 83 años. La pérdida de Mona cierra un capítulo más en la historia de una de las familias más emblemáticas del espectáculo en México.Hasta el momento, ni la ANDI ni los familiares de Mona Guilmáin han ofrecido detalles públicos sobre las circunstancias o la causa de su fallecimiento. La información se mantiene en reserva mientras la familia atraviesa este momento de duelo y prepara los detalles de su despedida.