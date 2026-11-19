El retrato al óleo que Diego Rivera pintó a Silvia Pinal en 1956 alcanza una valuación estimada de 3 millones de dólares (más de 60 millones de pesos). Sin embargo, esta obra carece de liquidez inmediata en el mercado internacional debido a que, mediante un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1959, fue catalogada como Monumento Artístico de la Nación.Bajo la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la pieza no puede salir de manera definitiva de la República Mexicana bajo pena de constituir un delito federal de contrabando. Además, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) tiene derecho de preferencia (derecho del tanto) por 30 días naturales si los propietarios deciden venderla dentro del país. Cualquier préstamo temporal al extranjero exige autorizaciones de la Secretaría de Cultura y pólizas de seguro internacionales.Para evitar disputas legales, Silvia Pinal ordenó la creación de un fideicomiso que establece que la titularidad del cuadro recae de forma conjunta en sus tres hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Cualquier transacción requiere la aprobación unánime de los tres y el cumplimiento de las disposiciones del INBAL, impidiendo la venta unilateral.Ante esta complejidad administrativa, la familia optó por mantener la pieza en el patrimonio dinástico. Alejandra Guzmán asumió la custodia directa del lienzo original para someterlo a un proceso de restauración y conservación, contando con el respaldo técnico del coleccionista Eugenio López, presidente de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo. Para mantener la esencia del hogar, los hermanos acordaron colocar una réplica en la sala principal, donde el original reposó durante más de medio siglo.El retrato surgió a mediados de la década de 1950, cuando el arquitecto Manuel Rosen Morrison, encargado de construir la casa de la actriz, le sugirió encargar un retrato a Diego Rivera. Aunque el muralista propuso una sesión con Pinal desnuda, ella rechazó la idea y recurrió al diseñador Tao Itzé, quien confeccionó un elegante vestido negro entallado de corte sirena. Pinal posó de pie durante tres meses en el taller de Rivera en San Ángel. La actriz temía no poder pagar los honorarios, ya que solo disponía de 50,000 pesos destinados a la nómina de los albañiles de su nueva casa. Sin embargo, Rivera firmó la pieza el 3 de noviembre de 1956, día del santo de la actriz, y decidió regalársela como celebración patronímica, sin exigir contraprestación económica. Décadas después, una reproducción de este lienzo fue el fondo icónico de las presentaciones de Pinal en el programa "Mujer, casos de la vida real".Paralelamente, la residencia de la actriz en la alcaldía Álvaro Obregón representa otro reto patrimonial. Diseñada por Rosen Morrison sobre terreno de roca volcánica, la propiedad incluye áreas verdes, alberca, terrazas y construcciones adicionales. Sylvia Pasquel expuso que sostener el inmueble genera un costo financiero elevado por concepto de predial, vigilancia privada, jardinería y conservación estructural.Alejandra Guzmán, quien cuenta con el poder adquisitivo para cubrir estos gastos, confirmó que inició las gestiones legales para poner en venta la fracción que le corresponde dentro del predio. La cantante, quien abandonó la casa familiar a los 17 años, busca cerrar un ciclo personal tras la muerte de su madre y espera encontrar un comprador que respete el valor arquitectónico de la propiedad, mientras la división formal de los bienes avanza conforme a las disposiciones notariales dejadas por Silvia Pinal.