El conflicto legal entre el productor Luis de Llano y la cantante Sasha Sokol alcanzó un nuevo punto de inflexión este martes 17 de noviembre de 2026. El equipo legal de Sokol informó que el órgano judicial responsable dictó nuevas medidas en contra del creador de Timbiriche, incluyendo una orden de arresto por 36 horas adicionales.La decisión surge después de que el juzgado rechazara el video de disculpas públicas que De Llano compartió recientemente en su canal de YouTube. La autoridad determinó que el contenido no se ajusta a los parámetros y términos precisos establecidos en la sentencia original, por lo que le exigió retirar la grabación y emitir la disculpa exactamente como fue condenado.Los abogados de Sasha Sokol hicieron énfasis en un punto fundamental aclarado por la resolución: no es la intérprete quien está rechazando la disculpa, sino el propio juzgado el que determina que Luis de Llano ha incumplido la sentencia. El comunicado legal subraya que la disculpa pública ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) constituye una medida de reparación basada en hechos acreditados durante el juicio, y no una herramienta para limpiar la imagen del condenado. Por lo tanto, no se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima, sino del estricto cumplimiento de la ley.La resistencia de Luis de Llano a acatar el fallo ha sido prolongada. Según el equipo de Sokol, el juzgado ha tenido que requerirle el cumplimiento de la sentencia en 13 ocasiones, recurriendo a medidas de apremio ante su negativa.A lo largo del proceso, el productor ha presentado más de 30 escritos, apelaciones y amparos con el objetivo de modificar o eludir la resolución, incluyendo argumentos sobre una supuesta inconstitucionalidad y el riesgo de autoincriminación. Sin embargo, la jueza, los tribunales de apelación y la justicia federal han desechado todos sus argumentos sin que ninguno le haya dado la razón.El juzgado fue contundente al señalar que cada nuevo incumplimiento acerca a Luis de Llano a enfrentar consecuencias penales más graves. Como aclaró el comunicado, ofrecer la disculpa a la que fue condenado no es lo que lo llevaría a la cárcel; lo que podría generar su encarcelamiento es, precisamente, su persistente negativa a acatar las órdenes judiciales.