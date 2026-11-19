Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, de 54 años, fueron vistos llegando al hotel Four Seasons en Milán, Italia, en medio del escándalo que envuelve al exmarido de la cantante. Russell Brand, de 51 años, fue sentenciado la semana pasada a 10 años y medio de prisión por delitos de violación y agresión sexual. Perry, quien estuvo casada con el comediante entre 2010 y 2012, aún no ha hecho un comentario oficial sobre la condena, pero su viaje coincide con el resurgimiento de las speculaciones sobre su pasado juntos.Según fuentes cercanas a la cantante, Perry ha estado en "discusiones activas" para contar su lado de la historia sobre su matrimonio de 14 meses, el cual terminó abruptamente en 2011. Un fuente de Hollywood reveló que la artista recibió múltiples ofertas a lo largo de los años, pero se negó a considerar cualquier proyecto hasta que concluyera el juicio de Brand. "Katy tiene mucho que decir... En este momento está considerando una serie tipo Netflix y una autobiografía. Hay mucho sobre ese matrimonio que la gente no conoce. Fue un período muy oscuro en su vida", señaló la fuente, añadiendo que su equipo ha estado en contacto con gigantes del streaming como Netflix y Hulu.Durante el reciente juicio, se reveló que Brand fue condenado por agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 en 2009. En las presentaciones legales hechas públicas tras la condena, el equipo de defensa de Brand mencionó que otras personas podrían haber estado en la habitación y presenciado el incidente, "posiblemente incluyendo a la futura esposa del acusado, la señorita Katy Perry". Sin embargo, el Servicio de Enjuiciamiento de la Corona (CPS) confirmó que Perry nunca fue contactada ni se le pidió que proporcionara una declaración testimonial a la policía, y el equipo legal de Brand argumentó con éxito que su matrimonio era irrelevante para las acusaciones, por lo que los fiscales acordaron no mencionarla durante el proceso.Aunque Perry no ha hablado directamente de la condena reciente, este verano insinuó que Brand debería estar "en la cárcel". Además, en una entrevista con Vogue en 2013, la cantante ya había dado pistas sobre el comportamiento de su exesposo: "Al principio, cuando lo conocí, él quería una igual, pero luego obtienen esa igualdad y son como: 'No puedo manejar la igualdad'... Sentí mucha responsabilidad por el final de la relación. Pero luego descubrí la verdadera verdad, que no puedo revelar necesariamente porque la tengo guardada bajo llave para un día lluvioso".El final de su matrimonio fue particularmente doloroso para Perry. Brand la humilló semanas antes de su separación en diciembre de 2011 al publicar una foto de ella despertando sin maquillaje (que fue eliminada rápidamente) y, durante una gira universitaria en Estados Unidos, se quitó el anillo de bodas frente a las cámaras y bromeó sobre "acostar" con estudiantes universitarias, refiriéndose a las hermandades como "clubes sexuales". Tras ese capítulo, Perry mantuvo una relación de una década con el actor Orlando Bloom, con quien tiene una hija.