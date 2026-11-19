Durante el episodio del miércoles de su podcast Khloé in Wonderland, la estrella de televisión tuvo una reveladora conversación con su amigo Simon Huck, de 43 años. Huck le explicó que un terapeuta le había asignado el término "demisexual" para describirlo, definiéndolo como la necesidad de construir un vínculo emocional antes de poder ser romántico o íntimo con alguien, lo que hace casi imposibles los encuentros casuales.Al preguntarle si ella también encajaba en esa definición, Kardashian confirmó que nunca ha tenido una aventura de una noche. "No creo haber tenido nunca una aventura de una noche... Lo recordaría", afirmó la cofundadora de Good American, aceptando con sorpresa su ingreso al llamado "club demi".La integrante del clan Kardashian reconoció que lleva cinco años sin salir con nadie y que, actualmente, no está en condiciones de incorporar a una nueva persona en su vida. Aunque en ocasiones extraña el afecto romántico, su prioridad es proteger su paz mental. "Es muy difícil para mí estar en esa mentalidad en este momento, porque siento que ha pasado tanto y estoy en un lugar tan bueno que tengo miedo de hacer algo que pueda terminar como mi pasado", declaró.Cuando se le preguntó si extrañaba la emoción de tener compañía, fue directa al aclarar que sus necesidades actuales son más sencillas: "Extraño más... solo quiero que me besen a veces. Pero no necesariamente siento que necesito tener sexo. A veces solo extraño un abrazo normal, pero de alguien de quien lo quieres".Kardashian también se pronunció sobre las relaciones abiertas, afirmando que respeta los arreglos entre parejas cuando todos los involucrados conocen las condiciones de antemano. Hizo un paralelo con la comunidad gay, sugiriendo que los heterosexuales podrían tomar nota sobre la claridad en los límites: "Denme reglas. No tolero que un hombre diga 'esto es lo que somos' y después vaya y engañe. Muchas chicas estarían bien con esas reglas. Lo que no tolero es la mentira". Aunque aclaró que probablemente no aceptaría una relación abierta, valora tener la opción de decidir.Estas declaraciones se enmarcan en una trayectoria sentimental marcada por la exposición mediática y el dolor. Tras su divorcio de Lamar Odom en 2016 (concretado después de la sobredosis y las infidelidades del exjugador), mantuvo una relación intermitente con Tristan Thompson, con quien tiene dos hijos: True (8 años) y Tatum (4 años). Esa relación terminó definitivamente tras múltiples escándalos de infidelidad, incluyendo los involucrados con Jordyn Woods y Maralee Nichols.La acumulación de estos eventos ha dejado una huella profunda en la confianza de la empresaria. En octubre pasado, Kardashian admitió que actualmente no se fía de su propio criterio cuando se trata de hombres: "Estoy intentando entender por qué tomo ciertas decisiones. Y todavía no tengo esa respuesta", concluyó, mostrando un proceso de introspección y sanación que prioriza su bienestar por encima de todo.