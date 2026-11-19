Después de un periodo de preocupación para sus seguidores y seres queridos, se dio a conocer que Laura Bozzo abandonó el centro hospitalario donde permaneció internada durante casi cuatro semanas. Según informó la reportera Liz López, colaboradora del programa "Todo para la mujer", la conductora fue dada de alta el pasado domingo y ya se encuentra en su domicilio para continuar con su proceso de rehabilitación."Laura Bozzo ya salió del hospital, el día domingo se la llevaron a casita y se está recuperando. Después de cuatro semanas, Laura ya se encuentra en casa", detalló la periodista en su reporte, marcando un giro positivo en el estado de salud de la emblemática presentadora.La alarma por la salud de Bozzo se encendió en octubre, cuando se reportó que había sido ingresada de urgencia en una clínica de Acapulco debido a una úlcera. La situación médica se complicó severamente, lo que obligó a su traslado inmediato a la Ciudad de México. Allí, la conductora fue ingresada en terapia intensiva para ser tratada por una peritonitis, una inflamación del peritoneo que requiere atención médica especializada y un periodo de recuperación delicado.A pesar del reporte periodístico sobre su salida del hospital, hasta el momento ni la propia Laura Bozzo ni sus hijas, Victoria y Alejandra de la Fuente, han confirmado oficialmente el alta médica a través de sus canales personales.No obstante, la última actualización directa de la familia ocurrió el 13 de noviembre, cuando Alejandra de la Fuente aseguró a los medios que su madre se encontraba bien, estable y con muchas ganas de retomar su vida cotidiana. Este optimismo familiar coincide con el reporte de su regreso a casa, donde se espera que la conductora pueda completar su recuperación con mayor tranquilidad y el respaldo de sus seres queridos.