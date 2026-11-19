Mario Bezares, quien trabajó de cerca con la agrupación en los años ochenta desde la etapa de Vaselina y llegó a preparar dos de sus conciertos, calificó el resultado de la bioserie como alejado de la realidad. Al ser consultado sobre la producción, fue contundente: "Creo que la inspiración les falló, caray".El conductor explicó que su objeción se basa en el conocimiento directo que tiene de los integrantes, a quienes describió en esa época como "unos niños súper disciplinados, profesionales, inquietos y traviesos". Aunque reconoció la inquietud propia de la adolescencia, aseguró que el comportamiento mostrado en la serie no correspondía a la verdad. Consultado puntualmente sobre las adicciones atribuidas a los jóvenes en la ficción, Bezares lo negó de forma tajante: "Nada que ver, la verdad, nada que ver. Nada, nada que ver", insistiendo en que el entorno de trabajo se mantenía bajo una estricta disciplina profesional. "Los siento como mis hijos, caray", declaró, destacando que hoy en día a todos los exintegrantes "les está yendo bastante bien" en sus carreras.En la misma conversación con medios, Brenda Bezares aprovechó para hablar sobre el estado de su carrera musical. La cantante reveló que tiene dos sencillos pendientes de estreno, cuyo lanzamiento se retrasó por motivos personales y porque el equipo "estuvo grabando en España tres meses", lo que modificó el calendario original.A pesar del aplazamiento, la pareja describió el proyecto como un motivo de gran entusiasmo. "Estamos muy contentos, ya próximo a estrenar", expresó Brenda, confirmando que la nueva música se dará a conocer en el mes de enero. Además, se mencionó que la pareja estaría buscando tiempo en España para evaluar posibles proyectos vinculados al cine, aunque sin ofrecer detalles adicionales por el momento.La crítica de Mario Bezares a la producción sobre Timbiriche no es un hecho aislado. El conductor ya había enfrentado antes el retrato televisivo de hechos de su vida, específicamente en 2024, cuando fue representado por el actor Luis Gerardo Méndez en la bioserie ¿Quién lo mató? de Amazon Prime Video, centrada en el asesinato del conductor Paco Stanley en 1999 (mientras que Brenda fue interpretada por Zuria Vega).Antes del estreno de esa serie, Mario y Brenda Bezares enviaron una carta a la plataforma advirtiendo posibles acciones legales. En el documento, la pareja expresó: "Nos parece lamentable que Amazon Prime esté abriendo nuevamente un asunto que va a tratar de estigmatizarnos y volver a generar una duda, aun cuando esto ya fue perfectamente determinado por un juez". Esta postura reafirma el rechazo de la pareja a las producciones que, bajo su perspectiva, buscan sensacionalismo a costa de la verdad y el daño a su reputación.