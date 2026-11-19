Alexander Haskin, conocido por aparecer como actor extra en la segunda temporada de la serie de Netflix You (2020) y en The Rookie, fue encontrado en el océano el lunes 16 de noviembre de 2026. Los guardacostas del Departamento de Policía de Santa Mónica respondieron a una llamada sobre un hombre en el agua a las 4:06 p.m. A pesar de los esfuerzos de reanimación realizados en el muelle, fue declarado muerto poco antes de las 5:00 p.m. Inicialmente, testigos citados por The New York Post afirmaron que Haskin había sido visto discutiendo con una mujer, a la que supuestamente abofeteó antes de saltar por la barandilla vestido con toda su ropa.
Sin embargo, un portavoz de la Policía de Santa Mónica desmintió categóricamente esta versión ante Daily Mail. "El SMPD ha determinado que una supuesta altercado antes del incidente del 16 de noviembre en el muelle de Santa Mónica no tiene fundamento", señaló el comunicado oficial. Las imágenes de seguridad corroboraron los hallazgos de los investigadores: el hombre estaba solo y no tuvo contacto con nadie en los momentos previos a entrar al agua. No se encontraron circunstancias sospechosas y, según reportes de TMZ, la muerte está siendo investigada como un suicidio, pendiente de la determinación oficial de la causa por parte del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.
El padre de Haskin, Dana Haskin, expresó su profundo dolor y desconcierto. Reveló que su última comunicación con su hijo fue un "breve mensaje de texto" la mañana del lunes, cuyo contenido no divulgó, pero que "plantea más preguntas". Dana aseguró que su hijo no parecía estar angustiado previamente y que estaba entusiasmado por celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia.
"En el calor del momento, quién sabe qué puede hacer el cerebro humano. Sigue siendo un gran misterio para nosotros... seguimos preguntándonos por qué", lamentó el padre, añadiendo que no sabía quién era la mujer mencionada por los testigos y que su hijo sabía nadar.
Originario de Long Beach, California, Haskin estudió música en el Long Beach City College antes de unirse a las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Posteriormente, trabajó como entrenador personal y persiguió su pasión por el fisicoculturismo antes de incursionar en la actuación de fondo. En 2020, compartió con entusiasmo su experiencia en el set de You, elogiando la humildad del protagonista, Penn Badgley, con quien pudo conversar tras finalizar la grabación. Haskin deja atrás a su padre, una hermana y tres hermanos. La Policía de Santa Mónica ha instado a cualquier testigo con información a comunicarse con ellos.