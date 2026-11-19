Larry Poindexter murió el martes 18 de noviembre de 2026, a los 66 años, después de sufrir un trágico accidente de tránsito. El actor fue atropellado por un vehículo el viernes por la noche mientras cruzaba una calle en el barrio de Studio City, en Los Ángeles, cuando se dirigía a buscar comida cerca de su domicilio.Tras el impacto, Poindexter fue trasladado de urgencia a un hospital, donde aguardaba una cirugía por múltiples costillas fracturadas. Sin embargo, cuatro días y medio después del accidente, el actor falleció de forma repentina antes de poder ser intervenido quirúrgicamente.Nacido en Dallas en 1959, hijo del diseñador de escenografía ganador del premio Tony H.R. Poindexter y la cantante de ópera Sue Ann Erdman, Larry inició su carrera casi por accidente al ser descubierto en un casting mientras trabajaba como asistente de producción. Su debut televisivo fue en 1982 en A New Day in Eden, y a lo largo de más de 40 años acumuló casi 200 créditos en películas y series.En el mundo de las telenovelas, dejó huella con personajes en Days of Our Lives, Santa Barbara y General Hospital. En el prime time, fue figura recurrente en la serie de CBS JAG y en la comedia de MTV The Hard Times of RJ Berger. Su rostro fue familiar para los televidentes gracias a sus apariciones como invitado en exitosas series como Friends, Quantum Leap, Will & Grace, CSI, Nip/Tuck, Scandal, Castle, Hawaii Five-0 y NCIS.En la pantalla grande, su papel más recordado fue el del Capitán Tom Fuller en S.W.A.T. (2003), donde compartió escena con Samuel L. Jackson y Colin Farrell. Recientemente, seguía activo con apariciones en Station 19, Curb Your Enthusiasm, 9-1-1, The Rookie y la cuarta temporada de The Lincoln Lawyer.Más allá de las cámaras, Poindexter tuvo una destacada carrera en el teatro, actuando en obras como Fatherland, The Boys in the Band y The Night of the Iguana. Además, fue productor y desarrollador de The Cher Show, el musical de Broadway que ganó dos premios Tony en 2019. También exploró su faceta musical como vocalista de The High Lonesome, una banda de country alternativo con la que lanzó el álbum Feel Free To Do So en 1995.Al momento de su muerte, tenía al menos un proyecto en posproducción, Wine & Whimsy, e impulsaba la serie web independiente Residual. Poindexter deja un profundo vacío en la industria y en su familia; le sobreviven su esposa, la directora de casting Carol Kritzer, y sus dos hijos.