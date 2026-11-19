La actriz Patricia Navidad compartió la triste noticia del fallecimiento de su madre, doña María Luisa Lara Félix, ocurrida este jueves 19 de noviembre de 2026. A través de sus plataformas digitales, "Pati" publicó un extenso y conmovedor mensaje de despedida, acompañando las palabras con fotografías que capturan la cercanía que siempre las unió.En su mensaje, la actriz detalló las fechas que enmarcaron la vida de su madre: su nacimiento el 24 de junio de 1952 y su partida a los 74 años. "Gracias, madre mía, por ser la mejor madre, agradezco, infinitamente, tu amor y tus enseñanzas. No hay palabras que alcancen para agradecerte todo lo que dejas en mí y en toda tu familia", escribió Patricia, añadiendo en otra imagen tomada de la mano de su progenitora: "Gracias por todo, madre, me costó mucho soltarte, pero ya estás descansando en manos de Dios".Originaria de Culiacán, Sinaloa, doña María Luisa es recordada por su hija no solo como una madre excepcional, sino como una mujer de carácter fuerte que supo guiar a su familia a través de los momentos más difíciles. Patricia destacó que su madre les enseñó a reponerse de las adversidades, una lección que puso a prueba en 2016, cuando la familia enfrentó la dolorosa pérdida de Iztel, una de las tres hermanas Navidad Lara, a causa de cáncer de mama."Fuiste una guerrera implacable que nos deja lecciones de lo que es luchar inquebrantable y, con la mejor actitud, te quedas en mí y en toda tu familia", expresó la actriz, asegurando que su madre permanecerá viva en sus recuerdos y que la muerte es solo una transformación del ser.A pesar de la profundidad de su mensaje, Patricia Navidad no proporcionó detalles sobre si su madre padecía alguna enfermedad previa o cuál fue la causa específica que desencadenó su fallecimiento. La actriz ha decidido mantener este aspecto en la privacidad de su duelo, enfocándose en honrar la inmensa labor que doña María Luisa realizó como madre, mujer y ser humano, y en procesar el vacío y dolor que, aunque inmensos, son equiparables al amor que recibieron de ella durante tantos años.