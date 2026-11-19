El certificado del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que Stewart falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio asociado a un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy y enfermedad de Alzheimer, una forma progresiva de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el movimiento. El actor murió en su hogar en Los Ángeles el 28 de octubre, acompañado de su esposa. El documento también reveló un detalle íntimo sobre sus exequias: sus restos fueron sometidos a hidrólisis alcalina, conocida como "cremación acuosa", el 3 de noviembre. Este proceso ecológico utiliza agua y productos químicos en lugar de fuego para la descomposición de los restos.Sunny Ozell, su tercera esposa con quien contrajo matrimonio en 2013, publicó un conmovedor tributo dos semanas después del fallecimiento. "No dejamos nada sin decir. Él sabía que lo amaba y yo sé que él me amaba", escribió Ozell, agradeciendo el abrumador apoyo del público y destacando que compartieron casi dos décadas llenas de vida auténtica, amor mutuo y crecimiento personal. "Mi corazón tuvo que crecer para contener mi amor por Patrick, y él me cambió para mejor, para siempre", añadió.Stewart alcanzó la fama internacional como el Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation (1987-1994) y sus posteriores películas y series, además de ser el Profesor Charles Xavier en la saga X-Men (2000-2017). Sin embargo, su primera pasión siempre fue el teatro clásico. Formó parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company desde 1966, debutó en Broadway en 1971 y ganó múltiples premios Olivier, además de una nominación al Tony por su magistral interpretación de Macbeth. En 2010, la Reina Isabel II lo nombró caballero por sus servicios al drama.Nacido en Mirfield, Yorkshire, en 1940, Stewart superó una infancia marcada por el miedo y un padre abusivo gracias a un profesor de inglés, Cecil Dormand, quien le introdujo a las obras de Shakespeare y financió sus primeras lecciones de actuación, cambiándole la vida para siempre. A lo largo de su carrera, el actor combinó su éxito profesional con un firme activismo en favor de los derechos humanos, los sobrevivientes de violencia doméstica, los refugiados globales, la salud mental de los veteranos y el bienestar animal, siendo un conocido defensor de los perros pitbull rescatados. Le sobreviven sus dos hijos, Daniel y Sophie, fruto de su primer matrimonio con Sheila Falconer (1966-1990), y el recuerdo imborrable de una de las figuras más respetadas del entretenimiento mundial.