Saúl "Canelo" Álvarez y Fernanda Gómez causaron sensación al asistir como invitados a una boda, luciendo un impecable código de etiqueta nocturna. El multicampeón mexicano optó por un esmoquin negro clásico con solapas satinadas, camisa blanca, moño negro y zapatos de charol. Por su parte, la modelo e influencer mexicana deslumbró con un vestido negro de silueta ajustada y hombros descubiertos, complementado con un peinado recogido y un conjunto de joyas de diamantes que resaltaron bajo la iluminación del lugar.Fernanda compartió las fotografías en su cuenta oficial de Instagram, mostrando a la pareja abrazada frente a una decoración floral, evidenciando la cercanía y el apoyo mutuo que caracteriza su relación desde que contrajeron matrimonio en 2021.La aparición social de la pareja se da en un momento cumbre para la carrera del boxeador. El 31 de octubre, en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, Canelo regresó al cuadrilátero tras más de un año de inactividad para enfrentar a Christian Mbilli. El pugilista tapatío se impuso por decisión unánime con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, recuperando así el codiciado cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de las 168 libras.Este triunfo representa una reivindicación deportiva para Álvarez, quien había perdido los cuatro organismos mundiales en septiembre de 2025 ante Terence Crawford. Con esta victoria, Canelo mejora su récord profesional a 64 victorias (39 por nocaut y 25 por decisión), 2 empates y 3 derrotas (ante Floyd Mayweather, Dmitry Bivol y Terence Crawford).Aunque su familia, compuesta por sus hijas María Fernanda y Eva Victoria (fruto de su matrimonio con Fernanda), así como Emily Cinnamon y Saúl Adiel (de relaciones anteriores), no viajó a Arabia Saudita, Canelo ha expresado en múltiples ocasiones que ellos son su principal fuente de motivación y la razón de sus triunfos.De cara al futuro, el equipo del Canelo contempla un regreso en la primera mitad de 2027, con un posible combate en febrero. Aunque el guatemalteco Lester Martínez solicitó ser el retador mandatorio, su petición fue rechazada por el CMB. En la mesa de negociaciones se barajan opciones como una ansiada revancha contra Terence Crawford o un enfrentamiento ante el británico Hamzah Sheeraz, aunque ninguna de estas alternativas ha sido confirmada oficialmente. Por ahora, el objetivo del mexicano sigue siendo aumentar su foja y consolidar su legado como uno de los mejores boxeadores de la historia antes de su retiro.