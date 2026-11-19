Lejos de las lujosas celebraciones navideñas que solía presumir en sus redes sociales, Combs recibirá un menú estándar de la prisión para el Día de Acción de Gracias. Según informó Page Six, el plato principal consistirá en una elección entre pavo o un salteado de tofu. Los acompañamientos incluirán relleno de salvia y cebolla, puré de papas con salsa, pastel de camote confitado, casserole de ejotes, salsa de arándanos y panecillos. Para el postre, el rapero podrá comer pastel de nuez antes de regresar a su celda.El mes pasado, Combs fue trasladado a la instalación de baja seguridad en el condado de Union, Pensilvania, en medio de informes que señalaban que estaba recibiendo un trato especial en su prisión anterior, el FCI Fort Dix en Nueva Jersey. Un reporte de NBC News en septiembre indicaba que Combs tenía acceso a comodidades como alcohol, un teléfono y masajes por parte de otros reclusos. Estas supuestas preferencias habrían generado tensión y, según los informes, derivaron en una confrontación física que involucró al artista.Ante la situación, el portavoz de Diddy, Juda Engelmayer, declaró a The Daily Mail que el equipo del rapero estaba "complacido" con el cambio de alojamiento en un esfuerzo por mantenerlo seguro. "La seguridad y el bienestar de Sean siempre son importantes para nosotros, pero no tenemos ninguna razón específica para creer que esté en riesgo", afirmó Engelmayer, añadiendo: "Esperamos que pueda continuar cumpliendo su condena de manera segura y sin interrupciones innecesarias".El representante también criticó la cobertura mediática, señalando: "El escrutinio continuo de cada detalle mundano de la vida de Sean Combs en prisión ha llegado al punto en que los medios caracterizan la vida carcelaria ordinaria como una noticia. La única noticia real es que Sean continúa cumpliendo su sentencia dentro de las reglas y espera pacientemente la decisión del tribunal sobre su apelación".La fecha de liberación de Combs ha sido objeto de varios ajustes. Según los registros de la Oficina Federal de Prisiones, su fecha de salida está actualmente fijada para el 6 de febrero de 2028. Este plazo fue modificado previamente desde el 2 de marzo de 2028, y antes de eso, desde el 21 de enero de 2028.En julio de 2025, el artista fue sentenciado a 50 meses de prisión en conexión con su condena por dos cargos de transporte con fines de prostitución. Durante su juicio, Combs fue absuelto de múltiples cargos de tráfico sexual y conspiración de crimen organizado (racketeering), alegatos que siempre negó. Por ahora, el exmagnate continúa cumpliendo su condena mientras su equipo legal trabaja en el proceso de apelación.