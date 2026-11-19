En una grabación difundida en el canal de YouTube de la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo, Vica Andrade, de 54 años, describió una larga cadena de malestares que la han deteriorado durante los últimos cuatro años. Entre los síntomas mencionados se encuentran crujidos en todas las articulaciones, insomnio, falta de aire, taquicardia, pesadez en extremidades, hormigueo, calambres, tinnitus, vértigo y contracturas frecuentes.A esto se suman complicaciones gastrointestinales severas que la obligaron a guardar cama, derivando en una pérdida de peso considerable hasta llegar a los 46 kilogramos. A lo largo de este tiempo, distintos especialistas le ofrecieron diagnósticos dispares que no condujeron a un tratamiento efectivo, incluyendo posibles principios de Alzheimer, fibromialgia, problemas hepáticos, trastornos de la menopausia y, más recientemente, espondiloartropatía seronegativa.La conductora vinculó parte de su deterioro físico al estrés crónico y la tensión sostenida durante los ocho años que acompañó a su esposo, el productor Memo del Bosque, en su batalla contra un linfoma de Hodgkin. "Hay un momento donde parece que es incontrolable, entonces eso también te enferma más", afirmó Andrade, quien reconoció haber atravesado depresiones profundas y momentos de desesperación ante la falta de respuestas médicas.Respecto a un posible origen, Vica mencionó teorías que le han planteado, como la permeabilidad intestinal que contamina la sangre, la presencia de metales pesados (como arsénico) y una posible relación entre la parálisis gástrica que sufrió y la vacuna contra el Covid-19, aunque ninguno de estos hallazgos derivó en una solución concreta.Ante la ausencia de un diagnóstico unificado, Andrade acudió al consultorio de la Dra. Ana Lilia Aguilar Trejo para someterse a un Tratamiento Articular Orthokinético, orientado a corregir desórdenes temporomandibulares. Durante la sesión, la doctora le colocó una férula orthokinética a medida para reposicionar la articulación y reequilibrar el sistema neuromuscular, lo que logró una disminución inmediata de sus molestias durante la exploración.Aunque el video muestra un momento de gran vulnerabilidad, Vica Andrade precisó posteriormente en la red social X que la grabación fue realizada hace tres años, durante su etapa más difícil. "Desde ahí me ha cambiado la vida. Eres maravillosa", escribió dirigiéndose a la doctora, confirmando que su calidad de vida ha mejorado notablemente gracias al proceso iniciado.Este proceso de salud se da en medio del duelo por la pérdida de Memo del Bosque, quien falleció el 7 de abril de 2025 a los 64 años. El productor, referente de la televisión juvenil en México y vinculado al lanzamiento del canal Telehit, luchó contra el linfoma de Hodgkin desde 2017. Vica Andrade estuvo a su lado durante 22 años, cuidándolo incluso cuando los médicos le dieron un pronóstico de tres meses de vida en 2023, demostrando una fortaleza que ahora busca aplicar en su propia recuperación.