El influencer y actor conocido como Abelito confirmó que la denuncia presentada por su madre, Cristina Romero, contra el creador de contenido español Naim Darrechi sigue activa. La denuncia se originó por presuntos tocamientos sin consentimiento que habrían ocurrido durante la celebración del cumpleaños de su madre.Durante una entrevista con el programa Hoy, Abelito explicó que, aunque no conoce a profundidad los entresijos del sistema judicial, mantiene toda su confianza en las autoridades y en su equipo de abogados. "El proceso legal no ha concluido y, por ahora, mi familia permanece a la espera de avances", señaló, dejando claro que espera que las instituciones competentes hagan su trabajo sin interferencias.El exintegrante de La Casa de los Famosos México aprovechó el espacio mediático para expresar su malestar por la manera en que se ha manejado el tema en las redes sociales. Lamentó profundamente que su madre se haya visto afectada no solo por el incidente original, sino por las burlas y el contenido generado por terceros alrededor de la situación.Abelito cuestionó que, pese a que su familia había decidido mantener un perfil bajo y no hablar públicamente del asunto, otras personas hayan mantenido el tema vigente a través de videos y comentarios, especulando sobre un caso que está en manos de la justicia.Con el fin de evitar mayor desgaste mediático, Abelito reiteró que ha decidido no involucrarse en polémicas ni emitir declaraciones públicas precipitadas sobre la denuncia. Su prioridad absoluta en este momento es seguir al pie de la letra las recomendaciones de sus representantes legales, sin adelantar conclusiones sobre el resultado final del caso.Mientras tanto, Naim Darrechi, quien ganó notoriedad en México por su relación con la también influencer Yeri Mua, sigue siendo el centro de esta investigación, a la espera de los próximos pasos que determine el Ministerio Público en este delicado proceso.