Aleks Syntek y Dani Flow se reunieron en el release party de su nueva canción "De Groovy (Noche en la ciudad)", una reversión del clásico "De noche en la ciudad" con la que el veterano músico incursiona en el reggaetón. Durante el evento, ambos artistas revelaron que su acercamiento se dio gracias a la solidaridad de Dani Flow, quien salió en defensa de Syntek tras las polémicas declaraciones que este último hizo el pasado 15 de septiembre. "Fue el único que salió a dar la cara por mí y que dio declaraciones muy lindas, diciendo 'no, a ver, Alex este tiene toda la razón y yo estoy de acuerdo con él en lo que está diciendo' en aquel fatídico 15 de septiembre donde me puse medio locochón", confesó Syntek, agradeciendo el apoyo del joven exponente urbano en un momento de intensa crítica pública.Aprovechando los reflectores, Syntek aclaró la naturaleza de su controversial episodio de septiembre, desmintiendo los rumores que circularon en redes sociales sobre su salud mental. El cantante enfatizó que no sufrió un "brote psicótico", sino un momento de profundo hartazgo y estrés acumulado. "He aclarado mucho que no hubo ningún trastorno psicótico porque el estar enojado no significa eso, solamente un psiquiatra podría dictaminar eso. En este caso, se le llama un brote de ansiedad, lo que yo tuve fue de hartazgo", explicó el intérprete, poniendo fin a las especulaciones y poniendo en contexto su reacción.Lejos de perjudicarlo, el episodio y la posterior colaboración han servido como un impulso inesperado para la carrera de Syntek, despertando el interés de las nuevas generaciones por su catálogo musical. El compositor celebró este fenómeno que le ha permitido conectar con un público más joven que antes no prestaba atención a su música, calificándolo como un "milagro".Sin embargo, a pesar del éxito que ha tenido "De Groovy" a pocas horas de su lanzamiento y de haber encontrado un espacio para explorar el género urbano, Syntek fue contundente sobre su futuro artístico: el reggaetón no es su destino final. "Soy rockanrolero de corazón, entonces lo que sigue para mí sigue siendo rock and roll", sentenció. No obstante, valora esta experiencia como una oportunidad para nutrirse, tender puentes con los jóvenes y lograr un entendimiento mutuo entre distintas generaciones de la industria musical.