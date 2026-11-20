La tarde de este jueves 19 de noviembre, Bruno Mars compartió una serie de fotografías íntimas para informar sobre la partida de su padre. En una de las imágenes, el cantante aparece confortando a Peter Hernández, quien se encuentra recostado en lo que parece ser una cama eléctrica, comúnmente utilizada en cuidados médicos.Acompañando las imágenes, el intérprete de éxitos como Just the Way You Are y Uptown Funk escribió un conmovedor mensaje, revelando que tuvo la dicha de estar con él en sus últimos días: "La semana pude abrazar a mi padre por última vez".En su tributo, Bruno Mars destacó la profunda admiración que siempre sintió por su progenitor. Peter Hernández, originario de Brooklyn, Nueva York, logró mudarse a Hawái gracias a su dedicación y talento como percusionista y cantante. Fue en la isla donde cumplió su sueño de establecerse y donde conoció a Bernadette San Pedro Batoy Hernández, la madre de Bruno y sus cinco hermanos."Si, alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente, cuando se trata de música", expresó el cantante, reconociendo la influencia decisiva de su padre en su propia carrera artística. Cerrando su mensaje, Bruno Mars honró la memoria de un hombre que, a sus ojos, fue "el mejor padre del mundo" por haber criado con amor a sus cuatro hermanas, a su hermano y a él mismo. Con un tono de despedida lleno de esperanza y amor filial, el artista concluyó: "Lo extrañaré todos los días de mi vida, hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá, dale un beso a mamá allá arriba por mí".Esta última frase hace referencia a Bernadette, la madre del cantante, quien falleció en 2013 a los 55 años a causa de un aneurisma cerebral, uniendo ahora a la pareja en el recuerdo y el legado que dejaron en su exitoso hijo.