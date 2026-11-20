Carín León dio a conocer los primeros artistas que conformarán el lineup de la segunda edición de La Cura Fest, el festival creado por el intérprete sonorense en colaboración con Apodaca Group. Entre los grandes nombres revelados destacan Intocable, una de las agrupaciones más queridas de la música regional mexicana, y la icónica banda de pop rock española Hombres G.La organización adelantó que esta es solo la primera revelación y que el cartel continuará ampliándose con más sorpresas. Aunque no ha sido confirmado oficialmente, algunos reportes indican que el mismo lineup se presentaría durante las dos jornadas del evento, permitiendo a los asistentes elegir el día de su preferencia.El festival está programado para el sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027, regresando a la ExpoGan de Hermosillo, Sonora, sede que albergó su exitosa primera edición.La venta general de boletos comenzará el lunes 23 de noviembre de 2026 a las 11:00 horas a través de la plataforma Superboletos, con un límite de ocho boletos por persona. Aunque los precios oficiales para 2027 aún no se dan a conocer, la edición 2026 sirve como referencia: los costos oscilaron entre los $1,250 y los $3,664 pesos, dependiendo de la zona y la fase de venta, sin incluir cargos por servicio.La apuesta por regresar a Hermosillo se sustenta en los extraordinarios resultados de la primera edición, celebrada el 14 y 15 de marzo de 2026. Aquel evento se consolidó como uno de los más relevantes del noroeste de México, reuniendo a 70,000 personas y registrando un doble sold out meses antes del evento. Según reportes de Radiofórmula, la derrama económica alcanzó los 593.9 millones de pesos.En aquella edición, Carín León encabezó el festival junto a artistas como Según Quién y La Boda del Huitlacoche. Uno de los momentos más celebrados fue su dueto con Bobby Pulido en una versión de Desvelado. El cartel también contó con la presencia de Silvestre Dangond, Matisse, Xavi, Gabito Ballesteros y Remmy Valenzuela, además de un escenario alterno llamado Rodeo, espacios gastronómicos y muestras de oficios tradicionales como la talabartería. Las jornadas, que se extendieron desde la tarde hasta la madrugada, fueron elogiadas por el ambiente cercano entre artistas y público, rompiendo las barreras habituales de otros grandes festivales.