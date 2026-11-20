En una reciente entrevista con el canal peruano Willax Televisión, Eduardo Yáñez reflexionó sobre su trayectoria al lado de Adela Noriega. Cuando se le cuestionó si repetir pareja protagónica en tres ocasiones fue una estrategia de producción o petición del público, el actor aclaró que fue más bien una coincidencia del destino.Su primer proyecto juntos fue la telenovela Dulce desafío. Posteriormente, Yáñez dejó Televisa y se mudó a Miami para desarrollar su carrera, perdiendo contacto con sus antiguos compañeros. Sin embargo, el destino los volvió a unir en Guadalupe, producción de la reconocida escritora Delia Fiallo. El tercer y último encuentro en pantalla ocurrió años después, cuando el productor Salvador Mejía los reunió para protagonizar el exitoso melodrama Fuego en la sangre.Más allá de la química que proyectaban en pantalla, Yáñez destacó la sólida amistad que construyeron detrás de cámaras. Contrario a la imagen reservada que la actriz ha proyectado en años recientes, el actor aseguró que con él no era así. "Teníamos la confianza suficiente para hablar de nuestros asuntos personales y conocíamos a nuestras respectivas familias", detalló, describiendo una relación basada en la sinceridad y el cariño mutuo que perdura en su memoria.Al ser cuestionado sobre si mantiene contacto con ella en la actualidad, Yáñez fue honesto al revelar que, con el paso del tiempo, la comunicación se fue diluyendo. Explicó que, tras dejar de hablar directamente con la actriz, mantuvo contacto únicamente con su hermana por un tiempo, pero que actualmente desconoce por completo dónde se encuentra o en qué consiste su vida diaria.Pese a esta distancia, el actor no dudó en manifestar sus mejores deseos para su antigua compañera de reparto, recordándola con gran afecto y destacando las excelentes cualidades personales que atesora de ella, mientras Adela Noriega continúa con su discreto retiro de la vida pública y los medios de comunicación.