La tarde del jueves 19 de noviembre, familiares de Rodolfo Ayala Ayarzagoitia confirmaron su sensible fallecimiento a los 78 años de edad, destacando en un mensaje de despedida su inmensa calidad humana. Originario de Monterrey, Nuevo León, Ayala dedicó más de tres décadas de su vida a la promoción y organización de espectáculos, convirtiéndose en uno de los pilares del desarrollo de los eventos masivos en el norte del país, aunque su nombre siempre se mantuvo con discreción lejos de los reflectores.Sus primeros proyectos estuvieron ligados a la empresa Eventos Artísticos, pero fue en la década de los ochenta cuando dio un salto histórico al lograr reunir a alrededor de 64,000 personas en el Estadio Universitario de Nuevo León para un concierto de la agrupación Menudo. Posteriormente, fundó la compañía Showtime, con la que amplió su presencia en la industria abarcando conciertos, producciones teatrales, espectáculos circenses y eventos deportivos.A lo largo de su destacada carrera, Rodolfo Ayala trabajó con algunas de las figuras más emblemáticas de la música en español, como Juan Gabriel, Alejandro Fernández, Alejandra Guzmán, Mijares, Alberto Cortez y Polo Polo.Sin embargo, dos de sus aportes más memorables fueron su estrecha colaboración con Luis Miguel y la creación de "La Bohemia". Ayala fue el promotor de las giras del "Sol de México" en territorio nacional durante las décadas de los noventa y los dos mil. Durante más de 12 años, su empresa Showtime estuvo directamente involucrada en la promoción de las exitosas temporadas del intérprete en el Auditorio Nacional, así como de sus presentaciones en diversas ciudades del país.Además, fue el creador y gestor de "La Bohemia", un icónico espectáculo musical que reunió sobre un mismo escenario a leyendas como José José, Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz y Raúl Di Blasio, dejando una huella imborrable en la historia de la música latina.Hasta el momento, la familia no ha revelado las causas específicas de su muerte. Los seres queridos del empresario informaron que la despedida se llevará a cabo el próximo domingo 22 de noviembre, con una misa de cenizas en la iglesia María Reina de los Ángeles, donde colegas, amigos y familiares se reunirán para honrar la memoria de un hombre que transformó la manera de vivir la música y el entretenimiento en México.