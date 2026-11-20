La modelo de 22 años compartió los detalles de su estado de salud a través de un video en sus redes sociales el 19 de noviembre, después de que fuera vista en silla de ruedas tras un incidente durante un ensayo. Según relató Authié, el accidente ocurrió durante una práctica de coreografía: mientras corría para ejecutar un movimiento, realizó un giro en un ángulo inadecuado que provocó que su rodilla cediera y cayera al suelo. Tras el incidente, la organización solicitó a la prensa apagar sus cámaras mientras la participante era trasladada. Authié regresó a su hotel y posteriormente fue llevada a un hospital, donde una radiografía inicial fue seguida, a la mañana siguiente, por una resonancia magnética que confirmó la lesión en el ligamento.Pese a la lesión y a las intensas jornadas de preparación previas a la final, programada para el 24 de noviembre, Garance Authié manifestó su firme intención de no abandonar el certamen. La representante francesa explicó que deberá guardar reposo y evitar ejercer presión sobre la articulación afectada para favorecer su recuperación, considerando este episodio como "un nuevo desafío" dentro de su participación. Asimismo, agradeció los mensajes de apoyo recibidos y prometió mantener informados a sus seguidores sobre la evolución de su salud.La lesión de la candidata francesa ocurre en un contexto de controversias logísticas para Miss Universo 2026. El pasado 13 de noviembre, varias participantes sufrieron tropiezos y caídas durante el desfile "Beauty at the Beach", realizado en el hotel Caribe Hilton de San Juan.Tras estos incidentes, la organización de Miss Universo emitió un comunicado aclarando que dicho evento no cumplió con sus estándares de profesionalismo, ya que fue producido de manera independiente por Magali Febles, directora nacional de la franquicia Miss República Dominicana Universo, quien contaba con una licencia para usar el nombre del certamen. Febles se pronunció posteriormente ofreciendo disculpas y asegurando que su equipo revisaría lo ocurrido para mejorar futuras actividades.Estos eventos han reavivado la preocupación por la seguridad de las concursantes, recordando el grave accidente sufrido por Gabrielle Henry, representante de Jamaica, durante Miss Universo 2025 en Tailandia, donde cayó desde el escenario y sufrió un traumatismo craneoencefálico, hemorragia intracraneal y fracturas. La participación de Authié en la coronación del 24 de noviembre dependerá, en última instancia, de la evolución de su lesión y de las indicaciones médicas.