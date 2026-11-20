Las campanas de boda parecen sonar nuevamente para Miley Cyrus. De acuerdo con información publicada por el medio TMZ, la cantante estadounidense y su prometido, el baterista Maxx Morando, estarían ultimando los detalles para unir sus vidas este fin de semana. Fuentes cercanas a la pareja señalaron que la ceremonia tendría lugar en una ubicación en el sur de California, aunque por el momento los detalles específicos y la lista de invitados se mantienen bajo estricta confidencialidad.Esta posible boda llega casi un año después de que Cyrus hiciera público su compromiso. En diciembre de 2025, la artista sorprendió al aparecer en la alfombra roja de Avatar: Fire and Ash luciendo un anillo de diamantes. Días más tarde, la propia Miley confirmó la noticia en una entrevista con Good Morning America, revelando que la propuesta la tomó completamente por sorpresa: "No soy fácil de sorprender porque me encanta controlar cada situación, y me había rendido por completo; y les digo, me sorprendió muchísimo", declaró en aquel entonces.Los rumores sobre la inminencia de la boda se intensificaron el pasado 16 de octubre, cuando durante una presentación en el Hollywood Bowl, Miley invitó a su prometido a subir al escenario para acompañarla con la batería mientras interpretaba el tema Let's Get Married, un gesto que fue leído por muchos como un claro presagio de sus planes matrimoniales.La relación entre Miley y Maxx comenzó en 2021, cuando amigos en común les organizaron una cita a ciegas. Aunque para la cantante fue una sorpresa, reveló a la edición británica de Vogue que para él no lo fue tanto. "Pensé: lo peor que puede pasar es que me vaya", recordó sobre aquel primer encuentro.Aunque al principio mantuvieron su romance lejos de los reflectores, hicieron su primera aparición pública juntos en un desfile de modas en Los Ángeles en noviembre de ese mismo año. La música se convirtió en uno de los pilares de su conexión: Morando participó en el especial de Año Nuevo de Miley en 2022 y posteriormente colaboró en las canciones Handstand y Violet Chemistry, incluidas en el exitoso álbum Endless Summer Vacation (2023). Con el paso del tiempo, la relación se hizo más visible. En 2024, Morando acompañó a la cantante a la entrega de los premios Grammy, donde celebraron con un tierno beso el triunfo de Miley por su éxito Flowers, y la pareja consolidó su vida en común al mudarse juntos a una residencia en Malibú.De concretarse, este enlace representaría el segundo matrimonio para Cyrus. La cantante se casó previamente con el actor australiano Liam Hemsworth en 2018, una unión que duró menos de un año. En agosto de 2019, en medio de fuertes rumores de infidelidad, la pareja anunció su separación y posterior divorcio, cerrando ese capítulo para dar paso a esta nueva y estable etapa junto a Morando.