Durante una promoción para su nuevo proyecto (mencionado en el texto como Focker-in-Law, en alusión a la franquicia de Los Padres de Ella), Robert De Niro, de 83 años, participó en un segmento de polígrafo de Vanity Fair junto a Ben Stiller y Ariana Grande. Cuando Grande le preguntó si era cierto que una famosa actriz le pidió que se fuera de su cena de ensayo de boda por preocuparse de que no se estuviera divirtiendo, De Niro respondió afirmativamente tras un momento de reflexión.Ante la pregunta de si tenía "cara de pocos amigos" (resting b*h face), el actor lo negó rotundamente. "No, en realidad la estaba pasando bien", explicó De Niro. "Fue una experiencia interesante, pero no conocía a nadie allí. Era su fiesta. Era un gran lugar para estar. Era una de esas mansiones del Upper East Side convertida en museo", detalló sobre el lugar del evento. El operador del polígrafo asintió, confirmando que De Niro decía la verdad, y tanto Grande como Stiller expresaron creerle. De Niro, quien asistió a la premier en Reino Unido de la mano de su novia Tiffany Chen, aclaró que solo estuvo en la cena durante una hora aproximadamente.En 2024, Lawrence había revelado que ser novia fue "estresante" porque se preocupaba mucho por hacer sentir cómodos a sus invitados, especialmente a De Niro. Recordó verlo deambular por una habitación llena de desconocidos y pensar: "No, esto no es lo que él quiere estar haciendo. No lo quiero aquí".Por ello, se acercó y le susurró: "Vete a casa". Aunque De Niro fue educado y habló con sus padres, finalmente se fue, lo que, según Lawrence, la hizo sentir mucho mejor al saber que no lo estaba obligando a quedarse en una situación incómoda.Lejos de haber ofendido a la actriz, De Niro valoró la sensibilidad de Lawrence: "Fue muy amable de su parte ser tan sensible a mi situación y pensar que no la estaba pasando bien. Pero yo estaba bien". Ambos actores mantienen un vínculo cercano y relajado a lo largo de los años, habiendo trabajado juntos en tres exitosas películas dirigidas por David O. Russell: El lado bueno de las cosas (2012), Estafa americana (2013) y Joy: El nombre del éxito (2015). La anécdota de la boda de Lawrence con Cooke Maroney en octubre de 2019, celebrada en la histórica mansión Belcourt de Newport, Rhode Island, queda así como un curioso y entrañable recuerdo de su amistad.