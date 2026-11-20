La incorporación de Sergio Mayer al elenco de Secreto millonario ha reactivado el escrutinio público sobre su desempeño como legislador. La reacción se concentró en plataformas como X, donde la cuenta La Comadrita ironizó sobre su presencia constante en formatos de entretenimiento con la frase: "Sergio Mayer en todos lados menos en la Cámara de Diputados".El comentario detonó una cadena de respuestas de usuarios inconformos, quienes cuestionaron directamente sus prioridades con mensajes como "Ay dios Sergio Mayer en serio? No hay otro personaje?" o "Ese señor se la pasa más en realitys que en su trabajo. México mágico", reflejando el hartazgo de un sector del público ante la combinación de su carrera política con la farándula.La producción mexicana, que llegará a Netflix el 18 de diciembre de 2026, estará conducida por la periodista Adela Micha, marcando su regreso a la conducción de realities más de dos décadas después de sus primeras emisiones de Big Brother México.El programa reunirá a 12 celebridades de distintos ámbitos, entre ellas Paolita Suárez, Susana Zabaleta, Lupita Villalobos, Paola Rojas y el propio Mayer, quienes competirán por un premio de dos millones de pesos. La dinámica se centra en el engaño y las alianzas: al ingresar a sus habitaciones, cada participante encontrará un cofre, pero solo uno contendrá la fortuna. El poseedor del dinero deberá ocultar su identidad mientras los demás intentan descubrirlo, votando al final de cada episodio por el sospechoso. Si aciertan, el dinero cambia de dueño.Las críticas hacia Mayer no son nuevas. Su historial de participaciones televisivas mientras ocupa una curul ya había generado fricciones, especialmente tras solicitar licencia para integrarse a La Casa de los Famosos de Telemundo.En febrero de 2026, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrió un procedimiento en su contra y suspendió sus derechos partidarios, argumentando que su separación del cargo para participar en un proyecto de entretenimiento subordinaba el interés colectivo a sus objetivos personales. Aunque Mayer defendió su participación como un "experimento social" dentro del marco legal, el conflicto con integrantes de su partido culminó el 15 de mayo de 2026, cuando presentó su renuncia irrevocable a la militancia de Morena, alegando motivos personales y diferencias internas.El paso de Mayer por la televisión incluye también una aparición como invitado especial en La Granja VIP de TV Azteca en 2025, además de sus proyectos previos en La Casa de los Famosos México.Con otro reality en su agenda y una trayectoria marcada por controversias relacionadas con sus licencias legislativas, el diputado enfrenta una reacción que ya se ha convertido en una constante. Aunque la grabación o transmisión de Secreto millonario aún no comienza, el simple anuncio del elenco fue suficiente para reavivar el debate sobre si sus prioridades residen en la representación popular o en los reflectores de la televisión.