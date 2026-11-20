En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Vadhir Derbez aseguró que fue víctima de un intento de extorsión. Según su versión, recibió mensajes exigiéndole 350 mil dólares para evitar que se hiciera pública su carpeta de investigación. Al negarse a pagar, personas con acceso al expediente comenzaron a filtrar información a los medios de comunicación.Su abogado, Enrique González Casanova, atribuyó estas filtraciones a una "banda delincuencial" que tendría contactos dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Aunque el defensor señaló que los encargados del proceso han actuado de manera irregular, aclaró que por el momento no tiene elementos para acusar directamente a una autoridad de participar en la extorsión.El actor enfrenta dos denuncias formales: