Gorillaz se presentó como el headliner del primer día del festival, iniciando su show con el sonido de una flauta de pan. Damon Albarn, vestido con una chamarra militar, lentes de sol, gorra roja y pantalón verde, hizo una pausa durante el concierto para tomar una bandera de Palestina de las manos de un fan y ondearla frente al público.Aprovechando el momento, el vocalista dirigió un mensaje directo a la audiencia: "Voy a decir esto una sola vez esta noche. Pero me encanta México porque tienen un espíritu revolucionario aquí, es un país inspirador y, saben, no sé mucho sobre su presidenta, pero el hecho de que haya viajado en clase económica para mí es algo realmente importante... es una declaración, los saludo a todos, los amo".Esta referencia alude al reciente viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026) en Shenzhen, China, donde arribó a la Ciudad de México en un vuelo comercial de China Southern Airlines, ocupando el asiento 33B, un detalle que contrastó con el protocolo habitual de otros mandatarios y que Albarn destacó como una poderosa declaración de principios.El concierto, que se extendió por dos horas ante un aforo de 72,344 personas, estuvo lleno de momentos memorables. La banda interpretó varios temas de su más reciente disco, con Albarn bajando frecuentemente del escenario para cantar e interactuar directamente con el público. La noche contó con la aparición sorpresa del legendario guitarrista Johnny Marr, ícono de The Smiths, y la celebración del cumpleaños de uno de los músicos en pleno show. Además, el reconocido rapper argentino Trueno subió al escenario como invitado especial para interpretar en español el tema "M1 A1", generando la euforia de la multitud.Pasada la 1:00 a.m. del sábado, Gorillaz cerró su presentación con dos de sus himnos más icónicos e infaltables: "Feel Good Inc" y "Clint Eastwood". Albarn se despidió del escenario agradeciendo al público: "De verdad, les digo muchas gracias, buenas noches", dejando a la multitud con la satisfacción de una noche histórica y el deseo de un futuro regreso de la banda virtual al Palacio de los Deportes.