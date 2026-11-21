Lejos de ser una balada de despecho, "El ojo alegre" se construye como un consejo de mujeres para mujeres y una burla colectiva hacia aquellos que usan tácticas repetitivas para conquistar. La letra retrata a un hombre que promete serenatas, flores y atenciones que en realidad repite con otras, describiéndolo en el coro como "tan descarado" y "tan resbaloso".Con frases directas como "nos valen madre todos tus trucos" y la advertencia de que el hombre terminará "como el perrito de las dos tortas" (sin ninguna de las mujeres), el tema busca empoderar a las oyentes para que no caigan en estos engaños. Durante su promoción Lucero definió la pieza como "un desmadre" por la libertad y la frescura con la que aborda el tema, bromeando incluso con que "a todos nos ha tocado uno" así.El dueto representa un encuentro exitoso entre dos generaciones de la música mexicana. Lucero comentó que, al escuchar la canción, le propuso a Majo Aguilar cantarla juntas, a lo que la joven intérprete aceptó de inmediato, incluso antes de que la "Joven" terminara la propuesta.Para Aguilar, colaborar con Lucero es un honor y una oportunidad para aprender de su vasta trayectoria. La cantante destacó que la historia la atrapó desde el primer verso: "Vengo a contarles que soy dueña de la luna", una frase que juega irónicamente con las promesas exageradas y clichés que suelen aparecer en las canciones románticas tradicionales, dándole al tema un aire de clásico moderno.Aunque el sencillo ya está disponible para su reproducción en YouTube y todas las plataformas digitales, el público tuvo el privilegio de escucharla en vivo hace apenas ocho días. Lucero se presentó como invitada especial en el primer concierto de Majo Aguilar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un momento que la joven describió como "muy bello" y "súper especial".Ambas artistas señalaron que la audiencia se familiarizó rápidamente con el coro durante esa presentación. Ahora, con el lanzamiento oficial, invitan a todo el público a cantarla, bailarla y, sobre todo, a "dedicarle cara" a ese "ojo alegre" que, como coinciden, desafortunadamente todos hemos conocido en la vida.