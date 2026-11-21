Los fanáticos de la cantante de 33 años comenzaron a especular tras la publicación de varias fotografías en la historia de Instagram de Lily-Rose Purcell, hija de la actriz Tish Cyrus y el actor Dominic Purcell. Las imágenes mostraban la decoración de la mesa, postres, un espresso martini y, lo más importante, el menú de la cena. En la parte superior del documento se podía leer claramente "M+M 11.20.26", una referencia directa a Miley y Maxx y a la fecha del 20 de noviembre de 2026.El menú de tres tiempos reveló una velada gastronómica de alto nivel: el primer plato incluyó un cappuccino de jerez, un pastel de papas en mantequilla dorada y un milhojas de pera y burrata con nueces caramelizadas y vinagreta de lavanda. El plato principal consistió en filete mignon con verduras frescas de mercado, papas Anna y un mini sándwich de langosta. Para el postre, los invitados disfrutaron de un pastel de lava de chocolate y caramelo, crème brûlée de avellana y sorbete de frambuesa.Aunque se rumorea que Cyrus y Morando se casarán este fin de semana en el sur de California, la fecha exacta y el lugar de la ceremonia siguen siendo un secreto guardado celosamente, según reportes de TMZ. La pareja, que se comprometió a finales de 2025, se conoció en una cita a ciegas organizada por amigos en 2021."Para mí fue una cita a ciegas, pero para él no tanto", bromeó Cyrus en una entrevista con British Vogue en 2023. "Pensé: 'Lo peor que puede pasar es que me vaya'". Esa cita marcó el inicio de una relación que ha madurado con el tiempo, consolidándose como una de las parejas más estables de Hollywood.En una reciente charla con Zane Lowe de Apple Music, Cyrus abrió su corazón sobre la ansiedad previa a la boda, confesando que de repente le entró el miedo a sentir un rechazo repentino (conocido en la cultura pop en inglés como "the ick") después de casarse. Al preguntarle a Morando qué pasaría si él sintiera lo mismo una vez casados, él respondió con firmeza: "Lo superas, sigues adelante y no te comportes como un bebé. Eso es cosa de niños de quinto grado".Cyrus admitió con humor que ella también tiene sus comportamientos frustrantes: "Él dijo que cuando soy una mocosa (brat), y es muy cierto. Soy muy desagradable cuando me porto así". Sin embargo, destacó que valora profundamente no tener que ser siempre la jefa en su hogar. "Es una sensación de alivio poder suavizarme, porque él va a ver esto y dirá: 'No eres la jefa. Ambos somos los jefes'", explicó, añadiendo una lección que generaciones pasadas no siempre transmitieron: "El matrimonio no tiene por qué ser una prisión. En realidad, puede ser un patio de recreo".El texto también menciona que, en medio de estos preparativos, se dice que Cyrus aún lucha emocionalmente por el fallecimiento de su madrina, Dolly Parton. Este proceso de duelo se suma a la superación de su anterior relación de 10 años con el actor Liam Hemsworth, con quien estuvo casada apenas ocho meses antes de separarse en agosto de 2019.Hoy, Cyrus describe el amor como algo "dinámico y complejo". Hablando sobre su álbum Bass Persuades, la cantante lo definió como una historia de amor que nunca es unidimensional, sino que siempre tiene capas. "Definitivamente hay un hilo romántico que lo atraviesa, porque, como todos mis discos, es un reflejo de dónde estoy en mi vida", señaló. "Esa sensación se ha mantenido conmigo a través de múltiples eras. Un tipo de amor pacífico se ha convertido en un tema central en mis últimos tres discos. No solo el amor que comparto con otra persona, sino el amor que he encontrado por mí misma. Esa ha sido probablemente la mayor evolución".