La oficina de la princesa en el Palacio de Kensington confirmó este sábado que Catalina, de 44 años, explorará la vida más allá de su diagnóstico de cáncer en un nuevo documental titulado "Heal" (Sanar). Descrito como un proyecto "profundamente personal", el filme se emitirá por primera vez en la BBC el 29 de noviembre. Posteriormente, tendrá un lanzamiento internacional a través de NBCUniversal en Estados Unidos (30 de noviembre), el Canal 9 en Australia (1 de diciembre) y las cadenas CTV y Noovo en Canadá (7 de diciembre).El documental sigue a la princesa en un viaje a través de algunos de los paisajes más espectaculares de Gran Bretaña. Como eje central de la narrativa, se muestra su participación en el "Three Peaks Challenge", uno de los eventos de resistencia más conocidos del Reino Unido, que Catalina completó con éxito en junio de este año. Este desafío consiste en ascender las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un plazo máximo de 24 horas.Con este logro físico como telón de fondo, la princesa reflexiona sobre su propia experiencia y dialoga con otras personas que atraviesan sus propios procesos de salud. Juntos exploran el profundo impacto que una enfermedad grave puede tener en la persona en su totalidad, así como las personas, lugares y experiencias que pueden ayudar en el camino hacia la sanación.Este anuncio llega en un contexto de resiliencia para la Familia Real Británica. En marzo de 2024, la entonces princesa de Gales reveló que le habían diagnosticado un cáncer no especificado y que estaba recibiendo quimioterapia, noticia que conmocionó al mundo. En enero de 2025, ofreció la tan esperada actualización de que se encontraba en remisión de la enfermedad.Cabe recordar que el suegro de Catalina, el rey Carlos III, también fue diagnosticado con un tipo de cáncer no revelado el 5 de febrero de 2024. A sus 78 años, el monarca ha retomado sus funciones públicas, aunque continúa recibiendo tratamiento médico.Más allá de compartir su historia, el documental tiene un claro objetivo filantrópico. Se ha confirmado que todos los fondos generados por la distribución internacional de "Heal" serán destinados íntegramente a la Royal Marsden Cancer Charity del Reino Unido, una organización dedicada a la investigación y el tratamiento del cáncer, continuando así el legado de apoyo de la princesa a las causas de salud.