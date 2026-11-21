El certificado de defunción de la actriz, obtenido por la revista People, indica que Johnson falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, teniendo como causa subyacente un tumor ovárico de células de la granulosa metastásico con carcinomatosis peritoneal, una condición en la que el cáncer se disemina a la membrana dentro del abdomen.Su sobrina, Rhonda Scott, confirmó el sensible fallecimiento a TMZ el 5 de noviembre, revelando que la actriz había sufrido un "evento cardíaco" el 27 de octubre en su hogar en Los Ángeles. Fue trasladada de urgencia al Hospital Cedars-Sinai, donde los médicos le diagnosticaron una condición de aneurisma cardíaco (un abultamiento en la pared de la aorta). Lamentablemente, falleció pocos días después, el 3 de noviembre.Johnson deja atrás a su hijo Cameron, de 23 años, quien se dedica a la música. Su sobrina Rhonda Scott, con quien mantenía un vínculo excepcionalmente cercano, la recordó como una fuente inagotable de "energía positiva". "Ella irradiaba una luz tan fuerte y brillante. Las personas que entraban en contacto con ella no sentían más que energía positiva. La extrañaremos tremendamente y continuaremos honrando su vida para siempre", declaró Scott.La relación entre ambas era profunda: Scott es hija del hermano mayor de Johnson, Edward, y su pareja Tina Baldwin, quien luchaba contra el abuso de sustancias. Johnson, junto con su propia madre Carol, asumió el rol de madre sustituta para su sobrina cuando esta tenía apenas 16 años. En una entrevista de 2014 con The Bakersfield Californian, Johnson admitió que al principio fue muy difícil, ya que aún estaba en la escuela y no planeaba tener hijos, pero añadió con contundencia: "No importaba, porque realmente la amaba. Así iban a ser las cosas. Eso es la vida".Antes de encontrar la fama en la industria del entretenimiento, Johnson trabajó como azafata y modelo. Debutó en las pantallas en 1998 con el papel de Judy en un episodio de la icónica serie Beverly Hills, 90210.Posteriormente, participó en la película de culto Dude, Where's My Car? (2000) junto a Ashton Kutcher, interpretando a "Jumpsuit Chick". Su carrera también incluyó apariciones en la serie V.I.P. de Pamela Anderson, así como en filmes como Gang Warz, Spanish Fly, Shadow Fury y The Summer of Massacre. Su última aparición pública fue en la portada digital de la revista Grazia Slovenia en agosto de este año, cerrando una trayectoria marcada por su versatilidad y su espíritu resiliente.