Robert Pattinson no podría haber lucido de mejor humor el viernes por la noche durante su primera aparición pública desde que el lunes se anunciara que será el próximo agente 007. El actor asistió a la proyección de The Odyssey, la nueva adaptación épica de Homero dirigida por Christopher Nolan, en la icónica Leicester Square de Londres.Durante la sesión de preguntas y respuestas, la presentadora Edith Bowman aprovechó para rendirle un homenaje frente a la audiencia. "Felicidades, estoy segura de que hablo por todos en la sala. Nuestro nuevo Bond", dijo Bowman, desatando una raptura de aplausos y vítores. Pattinson, vestido con un elegante suéter gris, chaqueta negra y jeans oscuros, bajó la cabeza con humildad y simplemente respondió: "Gracias".En The Odyssey, Pattinson interpreta a Antinous, el villano de la historia, compartiendo pantalla con estrellas de la talla de Anne Hathaway, Matt Damon, Himesh Patel, Samantha Norton y Tom Holland. Curiosamente, Holland (30 años), quien también estuvo en la lista final de candidatos para interpretar a Bond, participó en la misma sesión de preguntas y respuestas junto a Pattinson.Otros actores que llegaron a la recta final para quedarse con el icónico papel fueron Calum Turner, Jack Lowden y Josh O'Connor. Sin embargo, tras meses de intensa especulación, los ejecutivos de Amazon confirmaron el lunes a través de Instagram la elección de Pattinson, publicando una foto del actor en la clásica pose de 007 con la leyenda: "Robert Pattinson es James Bond".Se entiende que Pattinson, originario de Barnet, al norte de Londres, fue una adición tardía al proceso de audición, pero siempre fue un actor deseado para el papel. Hace una década, cuando la franquicia aún estaba en manos de la familia Broccoli, la productora Barbara Broccoli consideró a Pattinson tras su éxito en Harry Potter y Crepúsculo. Sin embargo, cuando el actor fue elegido como Batman en 2019, la idea se descartó.El panorama cambió cuando Amazon adquirió los derechos creativos de Bond por más de mil millones de libras el año pasado. Los ejecutivos del estudio buscaban un nombre de gran peso en Hollywood para asegurar que la próxima película sea un éxito de taquilla rotundo, dejando de lado la idea de buscar a un actor desconocido.La búsqueda de la próxima "chica Bond"Con el protagonista confirmado, la carrera por elegir a la próxima "chica Bond" ya ha comenzado. Entre las principales candidatas se encuentran actrices de renombre como Lily James, Zendaya, Sydney Sweeney, Florence Pugh y la presentadora Maya Jama. Mientras tanto, la "chica Bond" en la vida real de Pattinson es la actriz, modelo y cantante Suki Waterhouse, de 34 años, con quien está comprometido y con quien comparte una hija de dos años. La expectativa por el inicio de la producción y el resto del elenco de la nueva era de 007 bajo el mando de Amazon sigue en aumento en Hollywood.