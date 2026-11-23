En las últimas semanas, el periodista Carlos Jiménez, conocido en redes como C4 Jiménez, ha divulgado información detallada sobre la segunda denuncia en contra de Vadhir Derbez por presunto abuso en agravio de una menor de edad. Tras romper el silencio, el actor acusó al comunicador de intentar "perjudicarlo" y le recordó una antigua acusación de presunto feminicidio que enfrentó.En respuesta, C4 Jiménez defendió su inocencia en aquel caso, resaltando que la aclaró directamente ante las autoridades sin necesidad de interponer "amparos", a diferencia de la estrategia legal del actor. Además, el periodista hizo una grave acusación: afirmó que Enrique González, abogado de Derbez, envió emisarios para ofrecerle una fuerte cantidad de dinero a cambio de eliminar sus publicaciones en X (antes Twitter) y dejar de mencionar a su cliente en sus notas. Jiménez aseguró haber rechazado el dinero y reiteró que no dejará de hablar del tema para evitar que se cuestione su integridad.Enrique González, abogado de Vadhir Derbez, desmintió categóricamente las afirmaciones del periodista. Aseguró que ni él ni su equipo de trabajo conocen a C4 Jiménez en persona ni han tenido ningún tipo de contacto con él, sugiriendo que el comunicador podría estar coludido con terceros para afectar la imagen de su representado.Aunque González afirmó que jamás limitaría la libertad de expresión de un periodista, pidió no realizar "juicios anticipados", destacando que la "mayoría de las resoluciones" en el caso han sido a favor de su cliente. Respecto a las acusaciones de soborno, el abogado señaló que existe "material" contundente para demandar al comunicador por daño moral. Aunque aclaró que él personalmente no iniciaría esa acción legal, dejó la puerta abierta a que sea el propio actor quien decida proceder.Este cruce de declaraciones se da en medio de un complejo escenario legal para el hijo de Eugenio Derbez. C4 Jiménez ha informado previamente que las autoridades habrían tenido dificultades para localizar al actor y notificarlo legalmente sobre la segunda denuncia, lo que alimentó rumores sobre una posible huida del país, extremo que los abogados de Derbez han desmentido asegurando que "no hay certeza" de tal afirmación.Hasta el momento, C4 Jiménez no ha respondido a las últimas declaraciones del abogado, manteniendo su postura de que solo se limita a "exponer hechos". Por su parte, Vadhir Derbez no ha emitido nuevos comentarios sobre el periodista, mientras su equipo legal continúa trabajando para desmentir las acusaciones y proteger su imagen pública ante la opinión pública.