Deshawnte 'Smooth Galaxy' Williams, un reconocido bailarín callejero y artista de fuego con sede en Los Ángeles, tropezó y cayó hacia atrás por unas escaleras mientras giraba con fuego en el escenario. Videos virales publicados en TikTok muestran a los asistentes en el Caesars Superdome jadeando de sorpresa mientras el personal de seguridad se apresuraba a ayudar a Smooth.En una demostración de profesionalismo, el artista fue visto escalando de regreso las escaleras hacia el escenario para continuar con su acto, aunque visiblemente tambaleante. Sin embargo, imágenes posteriores lo mostraron acostado en una camilla entre bastidores, siendo atendido por paramédicos para evaluar su estado tras la caída.Este accidente se produce en un contexto de supuesta discordia en la gira, que comenzó el 26 de junio y se extenderá hasta el 12 de diciembre de 2026. Según reportes de la revista People, la gira ha estado marcada por enfrentamientos entre bastidores, egos en competencia y una tensión constante entre Usher y Chris Brown.Se informa que el pasado 5 de noviembre, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un retraso por el tráfico pesado desató una discusión entre los dos artistas principales sobre el horario y el control del espectáculo. La disputa escaló, y Usher supuestamente le gritó a Brown: "¿Crees que conoces ATL (Atlanta) mejor que yo?". Fuentes cercanas afirman que ambos artistas "no se soportan" y evitan cruzarse tanto en la carretera como en el escenario.A principios de este mes, Smooth habló en una entrevista con Green Room Radio sobre los riesgos inherentes a su acto. Recordó un incidente durante un ensayo frente a Chris Brown en un estadio al aire libre, donde el viento devolvió las llamas hacia su rostro. "Él lo vio y dijo: 'Whoa'. Luego me dijo: 'Oye, hermano, solo quiero que sepas que si el viento está muy fuerte ciertas noches en los shows, no tienes que respirar fuego'". La respuesta de Smooth fue contundente: "Hermano, me pagaste para respirar fuego, voy a respirar fuego. Soy un maldito dragón".Smooth, quien comenzó su carrera como bailarín callejero especializado en popping y locking, fue reclutado personalmente por Chris Brown tras verlo en un video musical y coincidir en eventos deportivos. Su segmento de 45 segundos de baile y fuego fue propuesto por él mismo como un "momento al estilo de Michael Jackson en el Super Bowl", una visión que le valió un lugar destacado en esta gira de 26 ciudades.