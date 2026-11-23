El régimen iraní ejecutó este lunes la sentencia contra la cantante Parastoo Ahmadi y ocho integrantes de su equipo de producción, entre músicos y colaboradores, quienes acudieron a la fiscalía de Qom para recibir el castigo corporal. El tribunal los condenó en junio por producir y publicar contenido considerado "obsceno e inmoral" en línea, ofendiendo la decencia pública.Además de los 74 latigazos, la corte impuso a los condenados una prohibición de dos años para realizar cualquier actividad artística y musical, así como una restricción de viaje por el mismo periodo. La defensa informó que una corte superior rechazó su apelación en septiembre sin siquiera realizar una audiencia, confirmando el fallo original y remitiendo el expediente para su ejecución.El origen del proceso judicial se remonta a 2024, cuando Ahmadi interpretó la canción patriótica Az Khoone Javanane Vatan ("De la sangre de los jóvenes de la patria") en el histórico caravanserai Deir-e Gachin. En el video, la cantante apareció con un vestido negro largo sin mangas y sin el hiyab obligatorio, dirigiéndose a la cámara con el mensaje: "Soy Parastoo, una chica que quiere cantar para la gente".La producción se publicó en YouTube, una plataforma prohibida en Irán, y acumuló millones de reproducciones. La corte calificó la presentación de "obscena y vulgar". Roya Boroumand, cofundadora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos, explicó que el caso fue tratado con especial dureza por dos factores: que una mujer cantara sin cubrirse el cabello y que interpretara canciones populares anteriores a la revolución islámica.La severidad del castigo ha generado un amplio rechazo. El abogado Mostafa Nili señaló que el tribunal de primera instancia impuso una de las penas más duras posibles, a pesar de existir multas y castigos menos graves, con el claro objetivo de "disuadir la repetición de hechos similares".Moein Khazaeli, abogado de derechos humanos del centro de asesoría legal Dadban, calificó el veredicto como una violación flagrante a los derechos humanos, describiendo los azotes como "una forma de tortura bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura". Amnistía Internacional también emitió una advertencia, recordando que los latigazos constituyen un castigo cruel, inhumano y degradante.La solidaridad no se hizo esperar en las redes sociales. La legendaria cantante exiliada Googoosh escribió: "Que estos días oscuros terminen, que las mujeres recuperen la libertad de elegir cómo vivir y vestir, y que la expresión artística vuelva a florecer en nuestra querida patria". Por su parte, el músico Hossein Alizadeh declaró que estaba dispuesto a recibir los 70 latigazos en lugar de Ahmadi.Nacida en abril de 1997 en Nowshahr, provincia de Mazandarán, Parastoo Ahmadi estudió dirección en la Universidad Soore. Este no es su primer enfrentamiento con las autoridades: antes de este proceso, ya había enfrentado restricciones por parte de las fuerzas de seguridad del régimen por interpretar canciones vinculadas al movimiento "Mujer, Vida, Libertad" y por publicar música folclórica mazandaraní, consolidándose como un símbolo de la resistencia cultural femenina en Irán.