A través de sus historias de Instagram, el intérprete de "Adiós amor" compartió una fotografía en blanco y negro de su reciente presentación en Mérida, Yucatán. Sin embargo, lo que capturó la atención de miles de seguidores fue el texto que acompañaba la imagen, donde se despidió de los escenarios mexicanos de manera abrupta: “Mérida de mi corazón, ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”.Nodal cerró la dedicatoria agradeciendo a su público: “¡Gracias por tanto! Los amo”, junto a un corazón verde. La expresión "hasta nuevo aviso" despertó de inmediato interrogantes sobre el futuro de su carrera en el país, ya que el cantante no especificó si se trata de una pausa temporal ni cuáles serían los motivos detrás de esta decisión.Lo que sí es un hecho es que el cantautor no atraviesa una de sus mejores rachas en el ámbito legal. En días recientes, se hizo público que Nodal se enfrenta en los tribunales a su padre, Jesús Jaime González, en una disputa por los derechos y el registro de su nombre artístico.El pasado 9 de noviembre, Nodal presentó un recurso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para frenar una solicitud que su padre ingresó en septiembre de este año. Dicha solicitud buscaría otorgarle al progenitor el permiso para usar la marca "Christian Nodal" en productos impresos, fotografías y artículos de papelería.El conflicto se agrava debido a que el padre de Nodal ya posee tres marcas registradas relacionadas con el nombre de su hijo: