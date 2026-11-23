Elizabeth Hurley, famosa por sus elecciones de moda arriesgadas desde el icónico vestido de Versace en 1994, enfrentó una ola de críticas tras la ceremonia del sábado. La actriz asistió al enlace de Miley Cyrus con el músico Maxx Morando luciendo un vestido de la diseñadora Gaurav Gupta, valorado en 5,700 libras, caracterizado por un escote pronunciado, lentejuelas, un corsé transparente y una abertura en el muslo.Aunque el atuendo respetaba el código de vestimenta "todo negro" solicitado para el evento, las redes sociales se inundaron de comentarios negativos. Usuarios en la plataforma X calificaron el vestido como "totalmente inapropiado" y "de mal gusto", acusando a Hurley de intentar opacar a la novia. "Siento que la Sra. Hurley podría haber mantenido su pecho y sus muslos cubiertos para la ocasión", escribió un usuario, mientras otros añadían: "Parece que Liz Hurley no recibió el mensaje de nunca intentar opacar a la novia... Qué sorpresa... ¡NOT!". No obstante, algunos fans salieron en su defensa, elogiando que "clavó el código de vestimenta de invitada de boda con un vestido de corsé transparente".La boda se llevó a cabo en una exclusiva propiedad de Palm Springs, California, que perteneció al legendario cantante Frank Sinatra. La ceremonia fue oficiada por Wayne Coyne, líder de la banda The Flaming Lips, quien ha colaborado musicalmente con Cyrus en el pasado.Miley lució un sencillo pero deslumbrante vestido blanco de manga larga con detalles fruncidos en los hombros. Hurley no fue la única en destacar con su atuendo; la madre de la novia, Tish Cyrus (de 59 años), también deslumbró con un vestido negro ajustado que realzaba su figura, acompañada por su esposo, el actor Dominic Purcell, quien lució un elegante traje negro.La asistencia de Hurley al evento se produce en un momento en que la actriz ha hablado abiertamente sobre la dinámica de su familia ensamblada con Billy Ray Cyrus (de 65 años), con quien hizo pública su relación la primavera pasada y sobre quien circulan rumores de compromiso.En una reciente aparición en el podcast Off Air With Jane & Fi, Hurley describió su situación actual como "empty nesters" (nido vacío), ya que todos sus hijos son independientes. "Funciona muy bien, creo", comentó sobre la convivencia. "Había mucho que equilibrar con las tareas escolares y las vacaciones, pero ahora Billy y yo estamos en una etapa más tranquila. Damian (de 24 años) es el más joven de todos".La actriz reflexionó sobre las diferencias de criar a un hijo adulto en comparación con su experiencia anterior: "Es muy diferente, es más maduro y más fácil. A veces extraño ser una madre tan presente, pero no extraño las carreras a la escuela ni correr por la casa gritando porque no encuentro una raqueta de tenis. Es un ajuste que hay que hacer".Mientras la polémica por su vestido se disipa en internet, Hurley y Cyrus continúan consolidando su relación, apoyando a la hija de él en este nuevo capítulo de su vida y disfrutando de la independencia que les brinda esta nueva etapa familiar.