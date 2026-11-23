Leroy Boseman falleció el jueves 19 de noviembre de 2026, según confirmó la familia en un comunicado compartido el sábado. Aunque no se especificaron los detalles de su enfermedad, se informó que fue breve y que sus hijos, Derrick y Kevin, actuaron como sus cuidadores durante este periodo.La familia recordó a Leroy como un "marido y padre devoto que fue una fuente de fortaleza, amor y orientación". "Para el mundo, puede ser conocido como el padre de Derrick, Kevin y Chadwick Boseman. Para nosotros, era mucho más", señaló el comunicado, en el que también se rinde homenaje a su trayectoria laboral en un negocio de tapicería y en una fábrica textil. Leroy deja a su esposa, Carolyn Boseman, y a sus dos hijos supervivientes.Debido a este sensible fallecimiento, la familia ha decidido posponer los planes para conmemorar lo que habría sido el 50º cumpleaños de Chadwick Boseman, programado originalmente para este domingo 29 de noviembre.La muerte de Leroy ocurre más de seis años después del trágico fallecimiento de su hijo Chadwick, quien perdió la batalla contra el cáncer de colon en agosto de 2020 a los 43 años, apenas seis días después de contraer matrimonio con Taylor Simone Ledward. Chadwick saltó a la fama mundial al interpretar a T'Challa / Black Panther, debutando en Capitán América: Civil War (2016) y liderando el exitoso filme Black Panther (2018), que recaudó más de mil millones de dólares y ganó tres premios Óscar. Tras su muerte, la secuela Black Panther: Wakanda Forever (2022) rindió homenaje a su legado. Recientemente, en julio de 2026, Marvel reveló que el actor David Jonsson, de 33 años, será quien interprete al nuevo superhéroe en la próxima entrega de la franquicia.El luto familiar se enmarca en un complejo conflicto legal. Al fallecer sin testamento en 2020, la administración de la herencia de Chadwick, valorada en 3.8 millones de dólares, recayó en su viuda, Taylor Simone Ledward. Sin embargo, en julio de 2026, sus hermanos Kevin y Derrick presentaron documentos legales solicitando que Simone fuera removida de su cargo como administradora, argumentando que no había cumplido con sus obligaciones y que no había sido transparente con los detalles comerciales de la herencia.Según los hermanos, la mitad de los activos debían ir para Simone, mientras que el 25% restante correspondía a cada uno de los padres de Chadwick, Leroy y Carolyn. Simone respondió con una firme objeción legal, calificando las acusaciones de sus cuñados como una "campaña de difamación" y un "truco de relaciones públicas" diseñado para manchar su nombre en los medios. Su abogado, Adam Streisand, declaró que la demanda de los hermanos estaba "construida sobre una frágil casa de mentiras" y representaba una "traición vergonzosa", especialmente a la luz de la "extraordinaria generosidad" de Simone hacia ellos.En sus documentos judiciales, Simone insistió en que distribuyó todos los activos que le correspondían, con la única excepción de una cuenta IRA de 241,180.75 dólares que no pudo desembolsar porque los propios hermanos "instruyeron al banco para que congelara el dinero". Además, reveló que la familia de Chadwick la había "amenazado" previamente con acciones legales en una carta enviada solo tres meses después de la muerte del actor, y que recibió otra "carta perturbadora y altamente insensible" mientras luchaba con su dolor, cerca del primer aniversario de la muerte de su esposo.