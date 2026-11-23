El sábado, coincidiendo con la boda de Miley Cyrus, Firerose (de 37 años) publicó un reel en Instagram que mezclaba clips e imágenes de su relación con Billy Ray Cyrus (de 65 años), ambientados con la canción Runaway de Kanye West. En el texto que acompañaba el video, la cantante australiana lanzó una dura crítica: "Incluso un 10% de veneno en tu café lo seguiría haciendo venenoso. Lo mismo ocurre con el abuso. No existe una cantidad segura o aceptable de abuso en una relación".Firerose, quien ya ha criticado públicamente a su exesposo en numerosas ocasiones, citó la "dissonancia cognitiva" como uno de los mecanismos que el cerebro utiliza para protegerse de la realidad de que la persona en quien más confiamos es también la que nos lastima. Advirtió que "los narcisistas son maestros en usar la máscara encantadora exacta para convencerte de que esa es su verdadera identidad", lo que crea un "vínculo traumático" que mantiene a los sobrevivientes atrapados durante años. "Si estás sobreviviendo al abuso narcisista, no estás sola. Prometo que hay luz al final del túnel", concluyó su mensaje. Cabe destacar que Cyrus ha negado en el pasado todas las acusaciones de abuso.La relación entre Billy Ray y Firerose fue breve y tumultuosa. La pareja se casó en octubre de 2023, pero el cantante solicitó la nulidad del matrimonio apenas siete meses después, alegando diferencias irreconciliables y conducta marital inapropiada. El divorcio se finalizó en agosto de 2024. En aquel momento, los representantes de Cyrus declararon a la revista People que el artista musical estaba "aliviado de dejar esta pesadilla atrás". El propio Billy Ray emitió un comunicado señalando que daba "las gracias... para poder suspirar de alivio" al concluir la relación, añadiendo que era "una lástima" que los eventos se desarrollaran de esa manera, pero que "fue una cuestión del corazón... El amor es ciego, eso es seguro".Mientras Firerose publicaba sus acusaciones, Billy Ray Cyrus se encontraba en Palm Springs, California, asistiendo a la boda de su hija Miley con el músico Maxx Morando. El cantante estuvo acompañado por su actual pareja, la actriz Elizabeth Hurley (de 61 años), con quien mantiene un romance desde principios de 2025.Según reveló una fuente a People, Hurley ha desempeñado un papel fundamental en la reparación de la relación entre padre e hija. "Jugó un gran papel en ayudar a Miley y a Billy Ray a reconectar y reparar su relación", explicó el informante. "Sabiendo cuánto costó llegar a ese punto, verlos a todos juntos fue realmente conmovedor. La parte más especial fue ver a la familia de Miley reunirse para celebrarla. Querían que se sintiera amada y que tuviera un día de boda mágico".Así, mientras Firerose busca cerrar su propio capítulo denunciando el pasado, la familia Cyrus parece haber encontrado un momento de unidad y celebración, dejando atrás viejas rencillas para apoyar a Miley en su nuevo comienzo.