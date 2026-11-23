Un incendio se desató alrededor de la medianoche del lunes en la lujosa propiedad de 150 acres que la famosa pareja posee en Calabasas. Según reportes, un cobertizo o caseta dentro del terreno fue consumido por las llamas. Los bomberos del condado de Los Ángeles acudieron al lugar y tardaron más de dos horas en controlar y extinguir el siniestro. Hasta el momento, no se han reportado heridos y los representantes de la pareja, así como el Departamento del Sheriff y las autoridades de bomberos, no han emitido declaraciones oficiales adicionales.Esta no es la primera vez que la residencia de la familia Smith enfrenta el peligro de las llamas. En 2021, la casa sufrió un incendio en el sótano que causó daños por humo mientras la pareja se encontraba en el interior. En aquella ocasión, una fuente cercana confirmó que todos estaban a salvo, aunque un bombero tuvo que recibir atención médica.Además, la propiedad estuvo preocupantemente cerca del devastador incendio de Woolsey en 2018. En ese momento, Will Smith compartió un video en Instagram mostrando la proximidad del fuego, ubicado a unas ocho millas de distancia, y confesó que la situación era "muy aterradora" mientras se preparaban para una posible evacuación por la preocupación de su hija Willow.La mansión, valorada en 42 millones de dólares y de estilo adobe, fue presentada en la revista Architectural Digest en 2011. La residencia principal abarca 2,300 metros cuadrados (25,000 pies cuadrados) y cuenta con nueve habitaciones, un salón de meditación, un estudio de grabación, un garaje para ocho autos, canchas de baloncesto, voleibol y tenis, una piscina y un trampolín hundido.Más allá de ser el refugio familiar, la extensa propiedad también sirvió como locación de grabación para el ahora cancelado programa de entrevistas de Jada en Facebook Watch, Red Table Talk.El susto del incendio llega apenas un día después de que Will y Jada disfrutaran de una tarde familiar en el Soho House de Malibú el sábado. La pareja, toda sonrisas, fue vista rodeada de sus hijos Willow (26) y Jaden (28), el hijo mayor de Will, Trey (34), y sus respectivas madres, Caroline Bright (89) y Adrienne Banfield-Norris (73).Esta cercanía familiar refleja un momento de estabilidad para la pareja, quienes se casaron en 1997. Aunque en octubre de 2023 Jada reveló en sus memorias que se habían separado en secreto en 2016, fuentes recientes aseguran que el protagonista de Hombres de Negro volvió a mudarse con ella hace un par de años. "Son felices, se aman y, como siempre, están comprometidos a apoyarse mutuamente", declaró una fuente a People.A pesar de los altibajos que Jada describió como un "trabajo pesado" para redefinir su asociación, la actriz ha reiterado su profundo amor por Will y su disposición a estar a su lado. Un reflejo de esta reconciliación fue el peculiar regalo de San Valentín que Will le hizo a Jada este año: almohadas de tamaño real de toda su familia ensamblada para los "abrazos familiares".