La noche de este 22 de noviembre, Majo Aguilar fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano previo al encuentro de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, celebrado en el Estadio Banorte (anteriormente conocido como Estadio Azteca). Frente a miles de asistentes, la intérprete protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.Con una ejecución que respetó fielmente la letra y el ritmo de marcha militar de la composición, Majo logró captar la atención total del público. El momento cumbre llegó al finalizar su presentación, cuando cerró con un contundente y sentido "¡Viva México!", provocando una reacción eufórica entre los asistentes y encendiendo los ánimos del estadio.La participación de la cantante no tardó en generar una ola de comentarios positivos en las redes sociales. Los usuarios destacaron su potencia vocal, la seguridad en el escenario y la manera impecable en la que representó a México en un evento deportivo de alcance internacional, calificándola como "una reina frente a miles de personas".Este reconocimiento se suma a la visibilidad internacional que Majo ha conseguido durante el último año, recibiendo incluso elogios de figuras de la talla del director Alejandro González Iñárritu y el actor Tom Cruise, quienes han valorado su talento y su autenticidad.Majo Aguilar pertenece a una de las dinastias más reconocidas de la música regional mexicana: es nieta de las leyendas Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y prima de Ángela Aguilar. Aunque ambas han trabajado arduamente para construir sus propias carreras artísticas, las comparaciones entre las dos intérpretes son un fenómeno recurrente en internet.En esta ocasión, los halagos hacia Majo fueron utilizados por algunos internautas como contraste para lanzar comentarios negativos hacia Ángela. Entre las reacciones, varios usuarios señalaron que Majo demuestra "mayor talento y humildad", mientras que otros aprovecharon el momento para rescatar polémicas pasadas que han rodeado a Ángela, particularmente las críticas relacionadas con su actitud pública y sus declaraciones sobre sus raíces argentinas.Un comentario que resume el sentir de una parte de la red fue: "Majo Aguilar, una reina, no como su prima Ángela que quiso cantar el himno como los gringos". Así, una presentación cargada de orgullo patrio se convirtió, una vez más, en el escenario de un debate digital sobre el legado y la imagen pública de la familia Aguilar.